Euro/TL ne kadar oldu? (20 Ekim 2022)
Döviz kurları ise güne olağan halli başladı. İstanbul serbest piyasada Euro 18.1860 liradan güne başladı.
Piyasaların dikkati bugün Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında. Döviz kurları ise güne olağan halli başladı. İstanbul serbest piyasada Euro 18,1860 liradan güne başladı. Serbest piyasada 18,1840 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 18,1860 lira olarak belirlendi.
Bugün Para Politikaları Toplantısı sonucu faiz kararı 14.00'te açıklanacak. Faiz indirimi bekleniyor. Piyasalar endişeli ve kurlarda hareketlilik olacağı öngörülüyor.
Dün Euro'nun satış fiyatı ise 18,1920 lira olmuştu.
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