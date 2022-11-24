Euro dolar paritesinde yükseliş sürüyor: Euro ne kadar oldu? (24 Kasım 2022)

24 Kasım 2022 Perşembe, 09:43

Euro bölgesinde resesyonun ABD’den daha önce, bu yıl içerisinde başlamasının ve doğalgaz krizinin enerji fiyatlarında oynaklığı artırması nedeniyle daha ağır yaşanmasının beklendiği belirtilen açıklamada, hane halklarının olası bir şoka hazırlandığı ve harcamalarını kıstığı kaydedildi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, yükselen faiz oranları ve küresel enflasyon nedeniyle 2023 yılında hükümetlerin fonlama maliyetlerinin de artmasının beklendiği ifade edildi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin belirsizlikler ve emlak sektöründe devam eden gerilim nedeniyle görünümün kısıtlı kaldığı Çin’in ise gelecek yıl küresel büyümeyi anlamlı bir şekilde artırmasının beklenmediği bildirilen açıklamada, “2023'te daha zayıf küresel büyümeye, daha yüksek ülke borçlanma maliyetleri eşlik edecek” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 2022 yılının, kredi derecelendirme şirketi tarafından değerlendirilen gelişen piyasa ekonomilerinde en fazla not indiriminin yapıldığı ikinci yıl olduğu belirtildi.

EURO/DOLAR PARİTESİ NE KADAR ?

Güne 1,0403 ile başlayan Euro/dolar, saat 09:30 itibarıyla yüzde 0,30 artışla 1,0433'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0297, en yüksek 1,0405 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0403 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 03.11.2022 tarihinde 0,9730 ile son bir ayın en düşük, 15.11.2022 tarihinde ise 1,0481 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



EURO/TL NE KADAR?

Serbest piyasada 19.4180 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 19.4200 lira olarak belirlendi.

