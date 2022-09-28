Euro ne kadar oldu? (28 Eylül 2022)

Fed faiz artırımları ve ardı ardına yapılan sert açıklamalarla Euro'nun dolar karşısındaki erimesi devam ediyor. Euro/TL'de de düşüş sürüyor.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2022 Çarşamba, 09:36
Euro ne kadar oldu? (28 Eylül 2022)
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Dolar küresel piyasaların gündeminde geniş yer tutarken Euro'da gerileme devam ediyor. Amerika Merkez Bankası (Fed) faiz artırımlarıyla dolar hızla yükselirken Fed üyelerinden gelen sert açıklamalarla da Euro karşısında el kuvvetlendirdi. 

Euro/Dolar tarafında da aşağı yönlü ivme sürdü. Euro/dolar 0,96 seviyesinin altına geriledi. İstanbul serbest piyasada dolar 18,4880 liradan, Euro 17,6690 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 17,6670 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 17,6690 lira olarak belirlendi.


Euro/dolar euro döviz

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