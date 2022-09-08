Euro ne kadar oldu? (8 Eylül 2022)

Hafta başında dolar karşısında 20 yılın en düşük seviyesine gerileyen Euro/dolar paritesi yeni günde 1 seviyesinin hemen altında seyrediyor.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2022 Perşembe, 09:32
Euro ne kadar oldu? (8 Eylül 2022)
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Dün dolardaki zayıflamayla birlikte yüzde 1 değer kazanan Euro/dolar paritesi günü 1 seviyesinin üzerinde tamamlarken, yeni günde de 1'in hemen altında seyrediyor.

Euro/TL'de ise bugün alış fiyatı 18,2828 satış fiyatı ise 18,2974.


euro Euro/dolar Euro/TL

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