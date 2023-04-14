Euro TL'de yeni zirve! Dolar ve Euro ne kadar oldu? (14 Nisan 2023)

Yayınlanma: 14.04.2023 - 09:19

Güncelleme: 14.04.2023 - 09:19

TL depremden bugüne dolar karşısında yüzde 2.7 değer kaybederken, piyasalarda Merkez Bankası'nın (TCMB) son bir yılda yaptığı yüzlerce düzenlemeye yeni eklediği değişiklikler ile seçim gündemi takip ediliyor.

TCMB bankacılık sektörüne önümüzdeki altı ay için mevduatta her ay yüzde 5'e kadar düzenli dövizden TL'ye dönüşüm öngören hedefler getirirken ayrıca sektörden bu hedeflere odaklanma da istedi.

Bankacılar 14 Mayıs'taki seçimleri de kapsayacak dönem için TCMB mesajlarının "döviz talebi yaratarak döviz politikasında engel oluşturmayın" mesajı olarak algılandığına dikkat çekiyor.

TCMB dün de döviz talebini önlemek adına TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerinin bankalarla doğrudan gerçekleştirilebilmesine karar verdi. Bankacılar ilgili sistemde ileri vadede döviz talebi olanların bugünden spot piyasada döviz talebi oluşturmamasının amaçlandığını söylediler.

SEÇİM ÖNCESİ TL'DE DEĞER KAYBI HIZ KAZANDI

Seçime yaklaştıkça bankacıların kamu kontrollü olarak tanımladıkları piyasada TL'de değer kayıpları deprem öncesi döneme göre günlük olarak bir miktar hız kazansa da hala oldukça sınırlı seviyelerde.

Günlük sınırlı kayıplarını devam ettiren dolar/TL, bu sabah 08.44'te 19.3450 civarında işlem görürken, getirebileceği köklü değişiklikler nedeniyle seçimler ve siyasi gelişmeler piyasalarda ana gündem maddesi olarak izleniyor.

EURO/TL YENİ ZİRVE

ABD’de üretici fiyatlarındaki gerilemenin ardından dün 21.39 ile rekor kıran Euro/TL bu sabah 21.46 ile zirveyi yeniledi.

Serbest piyasada 21.4560 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 21.4580 lira olarak belirlendi.

Dün Euro'nun satış fiyatı ise 21,3720 lira olmuştu.

Piyasada aksini düşünenler olsa da seçimlerin ardından kim kazanırsa kazansın daha alışılagelmiş politikaların öne çıkacağı beklentisi arttı. Bu beklentiye rağmen seçimlere kadar kamu kontrollü politikalarda değişiklik beklenmiyor.

KKM'DE REKOR ARTIŞ: 53 HAFTANIN ZIRVESINDE!

Şu anda bankaların yüksek montanlı TL mevduata verdiği faiz yüzde 30-yüzde 35 arasında yer alırken, yeni hedefleri tutturmak isteyen bankalar TL mevduat ve KKM hesaplara verdikleri faizi yükseltiyor. Üç aya kadar ortalama mevduat faizi ay başı itibarıyla yüzde 29.23 ile 20 yılın zirvelerine yükseldi.

Faizlerin serbest bırakılmasıyla geçen hafta yaklaşık 76 milyar TL civarında artan KKM hesapları 1.78 trilyon TL'ye ulaştı. Veri, 53 haftanın zirvesi olarak kaydedildi.

Mevcut politikalarla dolar/TL'nin kamu tarafından seçim öncesinde olması gerektiğinden daha aşağıda fiyatlandığı ve TL'nin değer kaybetmesi gerektiğine ilişkin artan görüşler dövize ilgiyi artırıyor. İhracatçılar ise rekabetçiliğini kaybettiği için kamudan TL'de yeni değer kayıpları talep ediyor.

Bankacılar son dönemde TCMB'nin attığı tüm adımların döviz talebini azaltma ya da ülkeye döviz girişini artırma ortak amacı taşıdığını, seçimlere kadar benzer adımların devam edebileceğini öngörüyor.

TCMB'nin dün açıkladığı veriler net rezervlerde geçen hafta 4.7 brüt rezervlerde 1.3 milyar dolar düşüş olduğunu gösteriyor. Bankacılar verilerin ihracatçı döviz geliri haricinde de rezervlerin kur politikasında geçen hafta da belirgin kullanıldığını gösterdiğine dikkat çekiyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay son kez faiz artıracağını beklentisinin yatırımcılar arasında yaygınlık kazanmasından destek alarak yükselirken para politikasını sıkılaştırmayı durduran ülkelerin arasına Singapur da katıldı.

Fed vadeli işlemleri 0#FF: Fed'in Mayıs'ta yüzde 67 olasılıkla faiz artırımı gerçekleştireceğini fiyatlarken, sonrasında bir faiz artırımına hiç ihtimal verilmiyor, hatta yıl sonuna kadar 50 baz puan büyüklüğünde faiz indirimi bekleniyor.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi 100.78 ile yaklaşık bir yılın dip seviyesini görmesinin ardından yüzde 0.13 düşüşle 100.84 seviyesine geriledi. Dolar endeksi, haftayı yüzde 1'in üzerinde düşüşle kapamaya hazırlanıyor.