Dolar ve Euro ne kadar oldu? (13 Nisan 2023)

Yayınlanma: 13.04.2023 - 09:47

Güncelleme: 13.04.2023 - 09:47

TL depremden bugüne dolar karşısında yüzde 2.6 değer kaybederken, piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son bir yılda yaptığı yüzlerce düzenlemeye yeni eklediği değişiklikler ile seçim gündemi takip ediliyor.



TCMB bankacılık sektörüne önümüzdeki altı ay için mevduatta her ay yüzde 5'e kadar düzenli dövizden TL'ye dönüşüm öngören hedefler getirirken ayrıca sektörden bu hedeflere odaklanma da istedi.

TCMB'nin güncel mesajlarında "Düzenlemerin etrafından dolanarak döviz talebi oluşturacak uygulamaları düzenleme ile engellemeden önce kendiniz kaçının" da yer aldı.

Bankacılar 14 Mayıs'taki seçimleri de kapsayacak dönem için TCMB mesajlarının "döviz talebi yaratarak döviz politikasında engel oluşturmayın" mesajı olarak algılandığına dikkat çekiyor.

Seçime yaklaştıkça bankacıların kamu kontrollü olarak tanımladıkları piyasada TL'de değer kayıpları deprem öncesi döneme göre günlük olarak bir miktar hız kazansa da hala oldukça sınırlı seviyelerde.

DÖVİZ KURUNDA SON DURUM

Günlük sınırlı kayıplarını devam ettiren dolar/TL, bu sabah 08.43'te 19.32 civarında işlem görürken getirebileceği köklü değişiklikler nedeniyle seçimler ve siyasi gelişmeler piyasalarda ana gündem maddesi olarak izleniyor.

Serbest piyasada 21.2240 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 21.2260 lira olarak belirlendi.

Dün Euro'nun satış fiyatı ise 21.2440 lira olmuştu.

EURO DOLAR PARİTESİ NE KADAR ?

Güne 1,0991 ile başlayan Euro dolar paritesi saat 09:40 itibarıyla yüzde 0,05 azalışla 1,0986'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0911, en yüksek 1,1000 seviyelerini gören Euro dolar, günü 1,0991 seviyesinde kapattı. Euro dolar, 15.03.2023 tarihinde 1,0516 ile son bir ayın en düşük, 13.04.2023 tarihinde ise 1,1005 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



Bu kapsamda bu hafta AKP'nin seçim beyannamesi ve milletvekili aday tanıtım toplantısı takip edildi. Beyannamede tek haneli enflasyon, bütçe disiplini ve serbest piyasa ekonomisinin esas alınacağı belirtildi.

Piyasada aksini düşünenler olsa da seçimlerin ardından kim kazanırsa kazansın daha alışılagelmiş politikaların öne çıkacağı beklentisi arttı. Bu beklentiye rağmen seçimlere kadar kamu kontrollü politikalarda değişiklik olacağı düşünülmüyor.

DÖVİZE İLGİ ARTIYOR



Şu anda bankaların yüksek montanlı TL mevduata verdiği faiz yüzde 30-yüzde 35 arasında yer alırken, yeni hedefleri tutturmak isteyen bankalar TL mevduat ve KKM hesaplara verdikleri faizi yükseltiyor. Üç aya kadar ortalama mevduat faizi ay başı itibarıyla yüzde 29.23 ile 20 yılın zirvelerine yükseldi.

Mevcut politikalarla dolar/TL'nin kamu tarafından seçim öncesinde olması gerektiğinden daha aşağıda fiyatlandığı ve TL'nin değer kaybetmesi gerektiğine ilişkin artan görüşler dövize ilgiyi artırıyor. İhracatçılar ise rekabetçiliğini kaybettiği için kamudan TL'de yeni değer kayıpları talep ediyor.

Bankacılar son dönemde TCMB'nin attığı tüm adımların döviz talebini azaltma ya da ülkeye döviz girişini artırma ortak amacı taşıdığını, seçimlere kadar benzer adımların devam edebileceğini öngörüyor.

Bugün iç veri gündeminde TCMB'nin Şubat ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile haftalık para ve banka, döviz rezervi, menkul kıymet istatistikleri yer alıyor. Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu iki bankacı geçen hafta için brüt rezervlerin 1 milyar dolar civarında, net rezervlerde ise daha belirgin düşüşler olacağını hesapladı.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları, Hong Kong'da teknoloji hisselerinde görülen satışlar nedeniyle gerilerken ABD tüketici fiyatları verisinin enflasyonun hafiflediğini göstermesinin ardından dolar baskı altında kaldı ve kısa vadeli devlet tahvillerinin fiyatları yükseldi.

Küresel piyasalarda dolar, ABD tüketici enflasyonu verilerinin tahminlerin altında yükseliş göstererek risk iştahını artırması ve Fed'in Mayıs'ta son bir faiz artırımı yaptıktan sonra parasal sıkılaştırma döngüsünü sonlandıracağı beklentilerini kuvvetlendirmesinin ardından kayıplarını telafi etmekte zorlandı.