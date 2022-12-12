Euro ve dolar ne kadar oldu (12 Aralık 2022)

12 Aralık 2022 Pazartesi, 09:26

BDDK, bankaların döviz varlıkları ile özkaynakları arasındaki dengeyi temin etmek üzere belirlenen oranın üst sınırını düşürdü. Değişiklikle yabancı para net genel pozisyonun, özkaynak standart oranına olan rasyosunda üst sınır yüzde 20 seviyesinden yüzde 5'e indirdi.

İki bankacının sektör verilerinden yaptığı hesaplamalarına göre bankalar toplam net döviz pozisyonunu 1.4 ile 1.6 milyar dolar civarında 9 Ocak'a kadar azaltmak zorunda kalacak. Ancak bankacılara göre bundan daha önemli olarak bankalar son dönemde dövizden ya da KKM'den TL'ye geçiş yönünde devam eden müşteri işlemlerini piyasaya yansıtmak durunumda kalacak.

Konu hakkında bilgi sahibi bir bankacılık kaynağı "Bankalar müşterilerinin döviz işlemlerini piyasaya yansıtacak. Eskiden kendi bünyesinde tutabiliyorlardı" dedi.

Bir işlemci, "Bankaların bundan sonra alabileceği döviz pozisyonu ciddi azalmış durumda. Şu anda müşterilerin döviz bozdurduğu bir ortam var, dolayısıyla 'karar ile bankaların önümüzdeki dönemde müşteri kaynaklı döviz işlemlerinin tamamını piyasaya yansıtması amaçlanıyor' diyebiliriz" dedi.

YABANCI PARA MEVDUATTA AZALIŞ



Parite etkisinden arındırılmış olan TCMB verilerine göre 2 Aralık itibatıyla yabancı para mevduat 2.4 milyar dolar, son 1 ayda yaklaşık 15 milyar dolar azalış gösterdi.

Lokallerin KKM ve döviz hesaplarından kampanyalarla yükselen TL mevduata doğru yönelmesi bu değişimde etkili olmuştu. BDDK verilerine göre toplam mevduatın içerisindeki TL payı 2 Aralık itibarıyla son 5 haftada yaklaşık 3 puan artarak yüzde 46.9'dan yüzde 49.7'ye yükseldi.

Bugün iç piyasada ekim ayı ödemeler dengesi ve işgücü istatistikleri yayımlayacak. Hazine 10 yıl vadeli gösterge tahvili yeniden ihraç edecek.

DOLAR NE KADAR?

TL bu yıl dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetmesine karşılık iki aydır 18.6 etrafında yatay seyir izledi. Dolar/TL bu sabah saat 08.31'de 18.6400/18.6450 seviyesindeydi.

Merkez Bankası (TCMB) rezervleri 2021 yıl sonundaki kur krizi öncesi seviyelerinden yükselişini sürdürüyor. TCMB rezervleri ve enerji ithalatı, bankacıların kamu kontrollü olarak tanımladıkları döviz piyasasındaki değişimleri anlamlandırmak için yakından izleniyor.

TCMB rezervleri 2 Aralık'ta 125 milyar dolara yükselirken bankacılar rezervlerdeki artışın 2-3 milyar dolar ile geçen hafta da sürdüğünü hesaplıyor. Ayrıca Suudi Arabistan'ın 5 milyar dolar mevduat/depo hesabı açılışını da bu hafta itibarıyla bekleniyor.

EURO DOLAR PARİTESİ NE KADAR ?

Güne 1,0532 ile başlayan Euro/dolar, saat 09:10 itibarıyla yüzde 0,11 azalışla 1,0518'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0504, en yüksek 1,0589 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0531 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 21.11.2022 tarihinde 1,0223 ile son bir ayın en düşük, 05.12.2022 tarihinde ise 1,0595 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



EURO NE KADAR?

Serbest piyasada 19.6030 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 19.6050 lira olarak belirlendi.

KÜRESEL PİYASALARDA FED, ECB İZLENECEK

Yatırımcılar ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve diğer başlıca merkez bankalarının bu hafta açıklayacağı faiz kararlarını izleyecek.

Fed'in Çarşamba günü sona erecek olan yılın son toplantısında faizleri 50 baz puan yükseltmesi bekleniyor, ancak dikkatler merkez bankasının güncellenecek olan ekonomik tahminleri ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısında olacak.

Fed'e ek olarak ECB ve İngiltere Merkez Bankasının da (BOE) bu hafta faiz artırımına gitmesi bekleniyor.