Euro ve dolar ne kadar oldu? (13 Aralık 2022)

13 Aralık 2022 Salı, 09:50

Bugün iç piyasada Ekim ayı sanayi üretimi endeksi ve Hazine borçlanma programı kapsamında yapacağı iki ihale takip edilecek.

TCMB öncü verileri ve Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu üç bankacı toplam rezervlerin geçen hafta 3.5 ila 4 milyar dolar artışla 128-129.2 milyar dolara yükseleceğini hesapladı.

Benzer şekilde net rezervlerin de geçen hafta 3-4 milyar dolar artışla 26.2-27.3 milyar dolar aralığına yükselmesi bekleniyor.

TCMB ilgili verileri perşembe günü 14.30'da açıklayacak.

YABANCI PARA MEVDUATINDA DÜŞÜŞ



TCMB toplam rezervleri ekim sonundan 2 Aralık'a kadar 18 milyar dolar artış gösterdi. Bu artışta belirgin bir dış kaynak rol oynamadı. Altın rezervleri 5 milyar dolar döviz rezervleri 13 milyar dolar arttı.

Aynı dönemde parite etkisinden arındırılmış olan TCMB verilerine göre yabancı para mevduat yaklaşık 15 milyar dolar azalış gösterdi. BDDK verilerine göre toplam mevduatın içerisindeki TL payı aynı dönemde 3 puan artarak yüzde 50'ye ulaştı.

Lokallerin KKM ve döviz hesaplarından kampanyalarla getirisi yükselen TL mevduata yönelmesi ve tahvil yada komisyon karşılığı ayrılmasına ilişkin düzenlemeler de bu değişimlerde etkili oldu.

TCMB'nin ihracat başta olmak üzere sürekli rezervlere yeni döviz kaynağını yılbaşından beri elde ediyor olması ile eşzamanlı olarak döviz mevduat tercihlerinin azalmasının da desteği rezervlerde görüldü.

Reuters'ta Kasım ayı başında yayınlanan bir analizde, TCMB'nin rezervlerini her seferinde kullanmaya mecbur kalmadan döviz piyasasında arz ve talebi süreklilik içinde dengede tutabileceği bir sistemi büyük ölçüde tamamladığına dikkat çekilmişti.

Buna ek olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararı ile bankalar döviz pozisyonlarını yaklaşık 1.5 milyar dolar azaltacak ve takiben müşterilerin döviz işlemlerini bünyesinde tutmak yerine piyasaya yansıtmak zorunda kalacak.

BDDK, bankaların döviz varlıkları ile özkaynakları arasındaki dengeyi temin etmek üzere belirlenen oranın üst sınırını düşürdü. Değişiklikle yabancı para net genel pozisyonun, özkaynak standart oranına olan rasyosunda üst sınır yüzde 20 seviyesinden yüzde 5'e indirdi.

DOLAR NE KADAR ?

TL bu yıl dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetmesine karşılık iki aydır 18.6 etrafında yatay seyir izledi. Dolar/TL bu sabah saat 08.59'da 18.6400/18.6450 seviyesindeydi.

EURO DOLAR PARİTESİ

Güne 1,0536 ile başlayan Euro/dolar paritesi, saat 09:42 itibarıyla yüzde 0,15 artışla 1,0552'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0506, en yüksek 1,0580 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0535 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 21.11.2022 tarihinde 1,0223 ile son bir ayın en düşük, 05.12.2022 tarihinde ise 1,0595 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



EURO NE KADAR?

Serbest piyasada 19.6700 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 19.6720 lira olarak belirlendi.



AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün enflasyonun kısa sürede yüzde 40'a ineceğini da söyledi. Reuters'da dün yayımlanan bir haberde en geç önümüzdeki yıl Haziran ayında yapılacak seçimde yüzde 85'ten yüzde 40 civarına gerilemesi beklenen TÜFE ve TL'nin değer kaybetmeden yatay seyretmesinin iktidara destek olacabileceğine dikkat çekilmişti.

Erdoğan "Açıkça söylüyorum, herkes hesabını 2023'te yüzde 20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın" dedi.

KÜRESEL PİYASALAR

Yatırımcıların bugün TSİ 1530'da açıklanacak olan ABD tüketici fiyatları verisini yakından izleyecek.

Fed yarın, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BOE) ise haftanın geri kalanında faiz kararlarını açıklayacaklar. Üç merkez bankasının da yıl başındaki 75 baz puan büyüklüğünde faiz artırımlarına kıyasla bu hafta 50 baz puan büyüklüğünde faiz artırması bekleniyor.