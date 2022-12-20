Euro ve dolar ne kadar oldu? (20 Aralık 2022)

20 Aralık 2022 Salı, 09:26

İç veri gündeminde Aralık ayı tüketici güven endeksi ve Hazine Kasım ayı merkezi yönetim borç stoku yer alıyor. Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında dün KOBİ'lere sağlanacağı açıklanan 250 milyar TL'lik finansman da takip ediliyor.

Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günü sonuçlarını açıklayacağı faiz kararı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasının siyasi etkileri piyasanın odağında olmaya devam ediyor.

Seçimin en geç Haziran 2023'te gerçekleşecek olması, yüzde 85 seviyesindeki enflasyona doğrudan ve dolaylı etkileri nedeniyle asgari ücret, EYT ile memur ve emeklilere yapılacak fiyat artışları piyasada izlenmeye devam ediliyor. Ayrıca sürecin Hazineye ve İşsizlik Sigortası Fonu'na etkileri de izleniyor.

Bu kapsamda İşçi işveren ve hükümet tarafından ortak karar ile 2023 yılı asgari ücretinin belirlenmesi hedeflenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı bugün saat 14.00'da başlayacak.

DOLAR /TL NE KADAR OLDU?

Asya borsaları, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) uzun vadeli faiz oranlarının daha fazla artmasına izin verdiği tahvil getiri bandını yükseltme kararı sonrasında keskin gerilerken yen ise değer kazandı. Küresel piyasalarda ayrıca ABD Avrupa başta olmak üzere faiz artışları ile birlikte resesyon endişeleri izleniyor.

TL bu yıl dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetmesine karşılık iki aydan fazla süredir 18.6 etrafında yatay bir seyir izliyor. Dolar/TL bu sabah saat 0849'da 18.6350/18.6510 seviyesindeydi.

EURO/TL NE KADAR?

Serbest piyasada 19.7300 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 19.7320 lira olarak belirlendi.



EURO DOLAR PARİTESİ NE KADAR?

Güne 1,0605 ile başlayan Euro/dolar paritesi saat 09:12 itibarıyla yüzde 0,09 azalışla 1,0595'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0576, en yüksek 1,0658 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0605 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 21.11.2022 tarihinde 1,0223 ile son bir ayın en düşük, 15.12.2022 tarihinde ise 1,0736 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



TCMB FAİZ KARARI VE İMAMOĞLU KARARI ETKİLERİ İZLENİYOR

TCMB'nin politika faizini yüzde 9'da sabit tutması beklenen PPK kararının sonuçları Perşembe günü saat 1400'da açıklanacak.

TCMB; ihracat, istihdam, üretim ve düşük faizi önceleyen ekonomi politikasını savunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla iki yıl aranın ardından politika faizini tek haneye geçen ay çekti. Banka faiz indirimi döngüsünü "sonlandırdığını" da açıkladı. TCMB'nin bu haftaki faiz kararı ardından önümüzdeki hafta 2023 yılına ilişkin para ve kur politikası metni izlenecek.

İç piyasada ekonomi kadar siyasi gündem de yakından takip ediliyor. Reuters'ın geçen hafta yayımladığı analizde İmamoğlu'na verilen cezanın Erdoğan karşısında hâlâ adayını belirlemeyen muhalefeti hızlı karar almaya zorlayabileceğine dikkat çekildi.

Yatay kur, Merkez Bankası'nın (TCMB) bankalara ek tahvil yükümlülükleri getiren adımları ve kur korumalı mevduattan (KKM) kampanyalarla getirisi yükselen TL mevduata yönelim banka rezervlerini desteklemeye devam ediyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN GELECEĞİ AÇIKLANAN 5 MİLYAR DOLAR HENÜZ GELMEDİ



TCMB net rezervleri 9 Aralık itibarıyla son yedi haftada 15.2 milyar dolar yükseldi. Brüt uluslararası rezervlerde ise Ekim başından 9 Aralık'a kadar yükseliş 21.7 milyar dolar oldu. Bu dönemde altın rezervleri 5 milyar dolar, döviz rezervleri 16.8 milyar dolar arttı.

Piyasanın TCMB sahipliğindeki rezervi gösterdiği için yakından takip ettiği swap hariç net rezerv ise eksi 60 milyar dolardan eksi 44.2 milyar dolara geldi.

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu üç bankacı toplam rezervlerin 16 Aralık haftasında 128.8 milyar dolardan 130 milyar dolara yaklaşacağını hesapladı. Veri perşembe günü 14.00'da açıklanacak. Bankacılar Suudi Arabistan'dan "günler" içinde geleceği açıklanan 5 milyar dolarlık kaynağın da henüz TCMB hesaplarına girmediğini hesaplıyor.

Bankacılar ayrıca yeni yıl öncesi pozisyon kapama işlemleri ile bu haftadan itibarek hem içeride hem global piyasalarda işlem hacimlerinin düşmeye başladığına dikkat çekiyor.