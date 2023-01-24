Euro ve dolar ne kadar oldu? (24 Ocak 2023)

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 10:04

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 10:04

İktidar düşük faiz, cari fazla odaklı alışılagelmişin dışındaki ekonomi politikaları uygularken mualefet tüm ekonomi politikalarını tersine çevirmeyi hedefliyor. Bu nedenle 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimler piyasada da yakından izleniyor. İktidarın son attığı adımların son anketlere nasıl yansıdığı önemli olacak.

Bugün iç piyasada Hazine'nin 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili ilk ihracı ve 5 yıl vadeli TL cinsi sukuk ihracı takip edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin İzmir'de yapacağı konuşma takip edilecek.

Dış piyasalarda ise ABD ve Avrupa'da imalat ve hizmet PMI verileri izlenecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de ortak karar alınmaz ise 10 Mart'ta cumhurbaşkanı olarak başvuruda bulunacağını ve seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını belirtiyor. Böylelikle en geç Haziran'da planlanan seçimler yaklaşık bir ay öne çekilmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarının ilk yarısında ekonomik büyümenin ivme kazanması dikkat çekerken, analistlere göre son 10 yılda refah seviyesinde gerçekleşen düşüş Erdoğan'ın seçmen arasındaki popülerliğini zedeledi.

İKTİDAR AZALAN POPÜLERLİĞİNİ TEKRAR ARTIRMA YOLUNDA

İktidar, yeni konut paketlerinden emeklilikte yaşa takılanlara, yapılandırmadan 2,000 TL altı icralık borçların silinmesine kadar bir çok düzenleme ile azalan popülerliği tekrar artırmaya çalışıyor.

Bir kaç ay öncesine kadar muhalefetin bazı olası adayları AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında güçlü görünüyordu. Bundan sonraki süreçte yeni adımların nasıl etkilediği anketlerde izlenecek.

Geçen yılın tamamında, büyük bölümü yılın ilk yarısında olmak üzere yüzde 29.6 değer yitiren TL bu sabah 09.00'da 18.7430/18.8030 ile yatay seyretti. Döviz piyasasında arz ve talebi TCMB'nin aldığı önlemler belirlediği için piyasada son aylarda keskin hareketler görülmüyor.

EURO NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 20,4200 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 20,4220 lira olarak belirlendi.

Dün, Euro'nun satış fiyatı ise 20,4150 lira olmuştu.

TCMB geçen hafta bankalardan ticari kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara son verilmesi istedi. TCMB üç ay üzeri TL mevduatta ve yıl sonuna kadar yurt dışından temin edilen altı aydan uzun yabancı para yükümlülüklerdeki zorunlu karşılık oranını da sıfırladı.

Karar sonrası mevduat faizlerinde sektör genelinde 1-2 puanlık yükseliş görülürken bankacılar yüzde 30'a yakın hatta bazı kampanyalar ile bu oranın da üzerinde mevduat faizi sunulduğunu söylediler.

TCMB geçen hafta ayrıca bankaların zorunlu karşılık yükümlülükleri üzerinde tutukları yabancı para serbest hesaplar için yüzde 4.5 faiz ödeyeceğini de açıkladı.

Bu hafta TCMB'nin yılın ilk enflasyon raporu da perşembe günü açıklanacak. Piyasa raporda önümüzdeik dönemde fonlama başta olmak üzere liralaşma stratejisi ile neler getireceğini izliyor olacak.

EURO/DOLAR PARİTESİ NE KADAR OLDU?

Dolar, işlemcilerin ABD'de resesyon riskleri ve Fed'in para politikasında izleyeceği yolu değerlendirmeye çalışmasıyla yen karşısında son günlerde kaydettiği kazanımları geri verirken, Euro karşısında da dokuz ayın dip seviyesine yakın seyretti.

Güne 1,0868 ile başlayan Euro/dolar paritesi saat 09:46 itibarıyla yüzde 0,18 artışla 1,0888'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0846, en yüksek 1,0927 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0867 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 06.01.2023 tarihinde 1,0483 ile son bir ayın en düşük, 23.01.2023 tarihinde ise 1,0927 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.