Euro ve dolar ne kadar oldu? (8 Aralık 2022)

08 Aralık 2022 Perşembe, 09:52

Veri gündeminde TCMB haftalık para ve banka istatistikleri ile ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları yer alıyor.

Bakanların yanı sıra Merkez Bankası (TCMB) ve birçok kamu ve finans sektörü temsilcinin yer alacağı "Türkiye 2023 Zirvesi"ndeki konuşmalar da piyasada takip edilecek. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun programı 1530'da gerçekleşecek.

Fed'in faiz artırımlarının hızını yavaşlatabileceği ancak artırımlarına daha uzun süre devam edebileceği yönünde beklentiler genele yayılıyor. Son günlerde açıklanan güçlü istihdam ve hizmet sektörü verilerinin ardından Fed'in faiz artırımlarını daha uzun süre devam ettirebileceği yönünde endişelerin artmasıyla risk iştahı azaldı.

Küresel piyasalarda ise dolar, yatırımcıların ABD ekonomisinin yakında resesyona girebileceği yönünde endişelerinin artmasıyla bu hafta ilk kez dün diğer başlıca para birimleri karşısında gerilemesinin ardından zayıf seyrini bugün de sürdürdü.

TL DOALR KARŞISINDA YÜZDE 30 DEĞER KAYBETTİ



TL bu yıl dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetmesine karşılık iki aydır 18.6 etrafında yatay seyir izledi. Dolar/TL bu sabah saat 08.53'te 18.6325/18.6420 seviyesindeydi.

Kavcıoğlu, bu hafta TRT Haber'e yaptığı açıklamada liralaşma stratejisiyle döviz kuruna bağlı olarak oluşabilecek "spekülatif, çarpık yapıları" sona erdirdiklerini söyledi. Kur, faiz ve fiyatlarda denge oluştuğunu belirten Kavcıoğlu "bunun altyapısını da oluşturduk ve böyle gideceğini söyleyebilirim" dedi.

EURO DOLAR PARİTESİ NE KADAR?

Güne 1,0510 ile başlayan Euro/dolar, saat 09:42 itibarıyla yüzde 0,07 artışla 1,0517'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0443, en yüksek 1,0550 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0511 seviyesinde kapattı. Euro/Dolar, 10.11.2022 tarihinde 0,9936 ile son bir ayın en düşük, 05.12.2022 tarihinde ise 1,0595 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



EURO TL NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada Euro 19.5820 liradan güne başladı.



Euro/TL'de Aralık 2021'de 20.75 ile rekor kırılmıştı.



BDDK verilerine göre toplam mevduatın içerisindeki TL payı son 5 haftada yaklaşık 3 puan artarak yüzde 46.9'dan yüzde 49.7'ye yükseldi. Bu değişimde TCMB'nin mevduatın para birimi dağılımı ile ilgili ekim ortasında başlattığı düzenlemeler belirleyici oldu.

TCMB'nin yıl boyunca yaptığı sayısız düzenleme bankayı döviz, tahvil, kredi, mevduatın para birimi dağılımında belirleyici konuma getirdi.

Reuters'ta geçen ay yayınlanan bir analizde, TCMB'nin rezervlerini her seferinde kullanmaya mecbur kalmadan döviz piyasasında arz ve talebi süreklilik içinde dengede tutabileceği bir sistemi büyük ölçüde tamamladığına dikkat çekilmişti.

TCMB öncü verileri ve bankacıların hesaplamaları, toplam rezervin 122.6 milyar dolardan 2 Aralık itibarıyla 124 milyar doların üzerine yükselebileceğini gösterdi. TCMB Başkanı 6 Aralık itibarıyla rezervin 125 milyar dolar olduğunu söylemişti. TCMB'nin bugün 14.30'da açıklayacağı haftalık veriler 2 Aralık haftasına ilişkin.

Seçimin en geç Haziran 2023'te gerçekleşecek olması ve yüzde 85'teki enflasyona doğrudan ve dolaylı etkileri nedeniyle asgari ücret, EYT ile memur ve emeklilere yapılacak fiyat artışları piyasada yakından izleniyor.