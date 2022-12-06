Euro ve dolar ne kadar oldu? (6 Aralık 2022)

06 Aralık 2022 Salı, 09:15

Küresel piyasalarda dolar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir süre daha agresif faiz artırımlarına gidebileceğine işaret eden verilerin ardından kazanımlarını korudu.

Vadeli kontratlar, yatırımcıların ABD'de kısa vadeli faiz oranlarının mayısta yüzde 5 ile zirve yapmasını beklediğini gösteriyor. Beklenilen seviye geçen haftaya kıyasla 9 baz puan daha yüksek.

Tahvil getirileri Fed'in hızını azaltarak da olsa gelecek yılda faiz artırımlarına devam edeceği yönünde beklentiler nedeniyle yükseldi. Dolar endeksi dün yüzde 0.7 yükselerek 21 Kasım'dan bu yana en büyük günlük kazanımı elde ederken ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi dün 20 Ekim'den bu yana en büyük yükselişini kaydetti.

Çin'de "sıfır-COVID" politikasının gevşetilmesiyle yatırımcıların ülke ekonomisinin iyileşeceği beklentileri devam etti.

TCMB öncü verileri ve bankacıların hesaplamaları Türkiye'nin toplam döviz rezervinin 122.6 milyar dolardan geçen hafta itibarıyla 124 milyar dolara yükselebileceğini gösterdi.

Bankacılar 19.5 milyar dolar olan net rezervlerin ise geçen hafta yaklaşık 22 milyar dolar yükseldiğini hesaplıyor. Yaklaşık bir buçuk aydır devam eden rezerv artışlarında dış kaynak katkısı neredeyse bulunmuyor. Henüz rezervlere Katar ve Suudi Arabistan kaynaklı güncel bir katkı da yansımadı. İki ülkeden toplam 15 milyar dolar bekleniyor.

TCMB'nin yıl boyunca yaptığı sayısız düzenleme bankayı döviz, tahvil, kredi, mevduatın para birimi dağılımında belirleyici konuma getirdi.

Reuters'ta geçen ay yayınlanan bir analizde, TCMB'nin rezervlerini her seferinde kullanmaya mecbur kalmadan döviz piyasasında arz ve talebi süreklilik içinde dengede tutabileceği bir sistemi büyük ölçüde tamamladığına dikkat çekilmişti.

EURO/TL YILIN EN YÜKSEK SEVİYELERİNDE

Euro’daki yükseliş ile yurt içerisinde de Euro/TL kurunda bu yıl görülen yüksek seviyeler kaydedildi. Euro/TL 19,55 seviyesindeki seyrini sürdürüyor.



Euro/TL'de Aralık 2021'de 20,75 ile rekor kırılmıştı.



EURO DOLAR PARİTESİ YÜKSELİŞTE

Güne 1,0486 ile başlayan Euro/dolar, saat 09:06 itibarıyla yüzde 0,08 artışla 1,0494'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0480, en yüksek 1,0595 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0489 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 07.11.2022 tarihinde 0,9899 ile son bir ayın en düşük, 05.12.2022 tarihinde ise 1,0595 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



TL DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 30 DEĞER KAYBETTİ



TL bu yıl dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetmesine karşılık son iki aydır 18.6 etrafında yatay seyir izledi. Dolar/TL bu sabah saat 0847'de 18.6280/18.6370 seviyesindeydi.

BDDK verilerine göre toplam mevduatın içerisindeki TL payı son 5 haftada yaklaşık 3 puan artarak yüzde 46.9'dan yüzde 49.7'ye yükseldi. Bu değişimde TCMB'nin mevduatın para birimi dağılımı ile ilgili Ekim ortasında başlattığı düzenlemeler belirleyici oldu.

Hazine bugün 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvillerin yeniden ihraçlarını gerçekleştirecek. Bu ay 24 milyar TL itfa 45 milyar TL borçlanma öngörüldü.

Piyasalarda Çarşamba günü komisyon toplantısı ile devam edecek asgari ücret görüşmeleri de takip ediliyor.

Enflasyon verileri ardından bugün TCMB'den aylık fiyat gelişmeleri raporunu ve Kasım ayı reel efektif döviz kuru endeksi verileri izlenedek.

Baz etkisi, TL'deki yatay seyir ve küresel enerji fiyatlarındaki artışın yavaşlamasıyla TÜFE'de yüzde 85.51'in zirve olması ve baz etkisiyle önümüzdeki aylarda yıllık TÜFE'de belirgin düşüş bekleniyor.