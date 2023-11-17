Euro ve dolar zirve tazeledi! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 17 Kasım 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 17.11.2023 - 09:36

Güncelleme: 17.11.2023 - 09:36

Bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'daki temasları da izlenecek. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Berlin'de biraraya gelecek olan Erdoğan başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek.

İsveç'in NATO'ya kabul edilmesine Türkiye tarafından onay verilmesi durumunda piyasalar bunu uluslararası ilişkilerinde bir gerilim konusunun ortadan kalkması olarak algılayabilir.

İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasına ilişkin TBMM Dışişleri Komisyonu'nda dün başlayan görüşmeler, müzakerelerin yeterince olgunlaşmadığı gerekçesiyle daha sonra belirlenecek bir tarihe ertelendi. Tasarı komisyonda kabul edilirse genel kurulda oylanacak. Geçmesi halinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe girecek.

Öte yandan piyasalarda Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında TİP Milletvekili Can Atalay'ın tahliye kararının ardından çıkan gerilimin, yargı bağımsızlığı tartışmalarına yol açması yabancı yatırımcı için önemli olabileceği endişesiyle geçen haftadan beri takip ediliyor.

Bugün piyasa gündeminde TCMB piyasa katılımcıları anketinin yanısıra, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin TÜİK'in açıklanacağı işgücü istatistikleri yer alıyor.

EURO VE DOLAR ZİRVE TAZELEDİ

Foreks piyasalarda Dolar TL bu sabah itibarıyla 28.93 seviyesinde Euro TL ise 31.46 ile zirve tazeledi. TL, dolar karşısında yıl başından beri yaklaşık yüzde 35 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yaklaşık yüzde 28 oldu.

Asya borsaları, ABD'de açıklanan bazı zayıf verilerin Wall Street'teki havayı dağıtması ancak aynı zamanda tahvillere destek vermesinin ardından, petrol fiyatlarındaki zayıf seyrin enflasyon görünümüne destek sağlamasının da etkisiyle bir miktar soluklandı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi .MIAPJ0000PUS yüzde 0.54 düşerek iki ayın zirvesinden gerilese de, haftalık bazdaki kazanımları hala yüzde 3'ün üzerinde. Japonya'nın Nikkei endeksi .N225 yüzde 0.2 artış kaydederken, haftayı yüzde 2.8 artıda kapatmaya hazırlanıyor.

Dolar başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi =USD yüzde 0.02 artışla 104.39 seviyesine yükseldi. Haftalık bazda is 1.3 gerilemeye hazırlanıyor.

Hem Brent hem de WTI hafif ham petrolü, dün ekonomi ve arza dair endişelerle yaklaşık yüzde 5 düşerek dört ayın dip seviyesine geriledi.