Euro/dolar paritesinde düşüş: Dolar ne kadar oldu? (13 Temmuz 2022)

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:28

Resmi tatil nedeniyle piyasalarda bu hafta iki işgünü işlem gerçekleşecek. Küresel piyasalarda yatırımcılar bugün açıklanacak olan ABD TÜFE verilerine odaklanmış durumda. İçeride ise piyasa etkisi olmasa da mayıs ayı işgücü istatistikleri takip edilecek.

Euro dolar karşısında 1 seviyesinin hemen üzerinde işlem görürken, yatırımcılar Euro'nun 2002'den bu yana ilk defa 1 ABD dolarının altına düşüp düşmeyeceği konusuna odaklanmış durumda.

Euro/dolar paritesinde düşüş, gelirlerinin büyük bölümü Euro, maliyetleri ise genel olarak dolar olan lokal ihracatçılar için negatif bir gelişme.

İki hafta önce 17.54 ile 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören dolar/TL, BDDK'nın döviz fazlası olan bazı şirketlere TL kredi sınırlamalası sonrası 16.03'e kadar gerilemişti. Ancak kur bu seviyelerde kalıcı olamadı.

Dolar/TL bu sabah saat 08.42'de 17.33/17.36 seviyesinde işlem gördü. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'si ise dün günü 869/879 seviyesinde tamamladı.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜ

Bu verilere göre TL'nin Nisan başından beri değer kaybı yüzde 14.5, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 24 seviyesinde. TCMB rezervlerinin yeterliliğinin sorgulanmasıyla TL'nin daha çok değer kaybedeceği endişeleri piyasalara hakim konumda. Bankacılar ayrıca TL'deki değer kaybını bir kamu tercihi olarak da niteliyorlar.

Fitch ise "müdahaleci" ve tahmin edilmesi güç olarak nitelediği ekonomi politikalarını ve artan enflasyonu neden göstererek Türkiye'nin kredi notunu bir kademe daha düşürdü.

Öte yandan AİHM, tutuklu iş insanı Osman Kavala davasında Türkiye'nin "AİHM kararlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği" hükmüne vardı.

Avrupa Konseyi, dört yıldan uzun süredir aleyhine hüküm verilmeden tutuklu yargılaması devam eden iş insanı Osman Kavala hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararını uygulamadığı gerekçesiyle Türkiye aleyhine ihlal prosedürü başlatmıştı.

AİHM, Türkiye hükümetinden Kavala'nın bir an önce serbest kalması için gerekli önlemleri alması çağrısında bulunmuştu.

Türkiye'nin Kavala davasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal edip etmediğine ilişkin incelemesini tamamlayan AİHM, 11 Temmuz'da açıkladığı kararına göre Türkiye'nin AİHM kararlarının uygulanmasını zorunlu kılan 46. maddesini ihlal ederek yükümlülüğünü yerine getirmediği kararına vardı.