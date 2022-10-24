Euro/TL ne kadar oldu (24 Ekim 2022)
Döviz, yeni haftaya da yatay seyir ile başladı. Haftanın ilk dakikalarında Euro 18,30 TL'den işlem gördü.
Yeni haftaya başlarken Euro 18,30 TL'den açılış yaptı. Geçen hafta piyasa kapanışında Euro'nun satış fiyatı 18,23 TL olmuştu.
Geçen hafta yukarı yönlü ivmelenen altın fiyatları ise çarşamba ve perşembe günleri sert gerileme göstererek 3 haftanın en düşük seviyesini görmüştü. Cuma günü haftayı 991 TL seviyesinde kapatan gram altın, piyasaların açılmasıyla 989 TL’den işlem görüyor.
BU HAFTA DA GÖZLER MERKEZ BANKASI’NDA OLACAK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen hafta yaptığı toplantıda politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 10,5'e çekmişti. Merkez Bankası, kasımda yapılacak toplantı için de indirim mesajı ile tek haneli faiz sinyali vermişti. Öte yandan, 27 Ekim’de Merkez Bankası’nın yılın dördüncü ve son enflasyon raporu, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından sunulacak. Resmi enflasyon hedefi yüzde 5 olan Merkez Bankası, bu yılın üçüncü enflasyon raporunda enflasyon tahminini yüzde 60,4'e yükseltmişti. TCMB, enflasyonun gelecek yılın sonunda da yüzde 19,2'ye düşeceğini tahmin ediyor.
AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI VERECEK
Euro Bölgesi’nde ağustos ayında yüzde 9,1 olan enflasyon, eylülde 0,8 puan artışla yüzde 9,9’a yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı. Politika faiz kararını 27 Ekim’de açıklayacak Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yükselen enflasyona karşı 75 baz puan faiz artış kararı vermesine kesin gözüyle bakılıyor.
Video Haberler
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Selahattin Demirtaş'tan sert yanıt
- Urfa'ya Nebati operasyonu
- Adana Demirspor yara aldı!
- Destek istedi; umduğunu bulamadı
- Anketlerde 'Cumhur'a soğuk duş
- Barış Pehlivan'dan sert yanıt
- Seçim öncesi referandum tuzağı
- Eşi yaşamını yitiren kadınlara konut yardımı
- 'AKP’den kopuşları' eleştirdi; anında sildi
- İstanbul Barosu'na ilk kadın başkan