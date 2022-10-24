Euro/TL ne kadar oldu (24 Ekim 2022)

24 Ekim 2022 Pazartesi, 11:45

Yeni haftaya başlarken Euro 18,30 TL'den açılış yaptı. Geçen hafta piyasa kapanışında Euro'nun satış fiyatı 18,23 TL olmuştu.

Geçen hafta yukarı yönlü ivmelenen altın fiyatları ise çarşamba ve perşembe günleri sert gerileme göstererek 3 haftanın en düşük seviyesini görmüştü. Cuma günü haftayı 991 TL seviyesinde kapatan gram altın, piyasaların açılmasıyla 989 TL’den işlem görüyor.

BU HAFTA DA GÖZLER MERKEZ BANKASI’NDA OLACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen hafta yaptığı toplantıda politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 10,5'e çekmişti. Merkez Bankası, kasımda yapılacak toplantı için de indirim mesajı ile tek haneli faiz sinyali vermişti. Öte yandan, 27 Ekim’de Merkez Bankası’nın yılın dördüncü ve son enflasyon raporu, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından sunulacak. Resmi enflasyon hedefi yüzde 5 olan Merkez Bankası, bu yılın üçüncü enflasyon raporunda enflasyon tahminini yüzde 60,4'e yükseltmişti. TCMB, enflasyonun gelecek yılın sonunda da yüzde 19,2'ye düşeceğini tahmin ediyor.

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI VERECEK

Euro Bölgesi’nde ağustos ayında yüzde 9,1 olan enflasyon, eylülde 0,8 puan artışla yüzde 9,9’a yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı. Politika faiz kararını 27 Ekim’de açıklayacak Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yükselen enflasyona karşı 75 baz puan faiz artış kararı vermesine kesin gözüyle bakılıyor.