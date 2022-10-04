Euro/TL'de yükseliş hakim: Euro ne kadar oldu? (4 Ekim 2022)

04 Ekim 2022 Salı, 09:45

Dünya genelinde başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının aldığı agresif faiz artırım kararları ve devam eden enflasyon baskısı gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Euro/TL günün en yüksek seviyesi olarak 18,37’yi gördü. Euro/dolar paritesi ise 0.9869 seviyesinde. Şu dakikalarda 18.34 seviyelerinde işlem görüyor.



EURO BÖLGESİ'NDE ENFLASYON YÜZDE 10'LA REKOR KIRDI

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat'ın öncü verilerine göre Euro bölgesinde enflasyon Eylül ayında yıllık bazda yüzde 10 ile beklentilerin üzerinde artarak yeni bir rekor seviyeye yükseldi.

Geçtiğimiz ay bu veri yüzde 9,1 seviyesinde açıklanmıştı.