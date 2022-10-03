Euro dolar paritesinde dalgalanma: Euro ne kadar oldu? (3 Ekim 2022)

03 Ekim 2022 Pazartesi, 10:15

Dünya genelinde başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının aldığı agresif faiz artırım kararları ve devam eden enflasyon baskısı gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor. 19 ülkeli Euro Bölgesi'nde enerji fiyatlarının artmasına koşut enflasyon durdurulamıyor. Temmuzda 8.9, ağustosta 9.1'e çıkan enflasyon eylülde yüzde 10'la çift hanelere ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

Euro'nun dolar karşısında değer kaybetmesinin ardından Euro/TL paritesinde de hareketlilik dikkat çekti. Euro/TL günün en yüksek seviyesi olarak 18,26’yı gördü. Euro/dolar paritesi ise 0.9802 seviyesinde. Şu dakikalarda 18.22 seviyelerinde işlem görüyor.