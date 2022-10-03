Euro dolar paritesinde dalgalanma: Euro ne kadar oldu? (3 Ekim 2022)
Euro Bölgesi’nden gelen kötü ekonomik veriler Euro’da dikkat çeken dalgalanmalara neden oldu. Euro dolar paritesinde ise dalgalanma sürüyor.
Dünya genelinde başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının aldığı agresif faiz artırım kararları ve devam eden enflasyon baskısı gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor. 19 ülkeli Euro Bölgesi'nde enerji fiyatlarının artmasına koşut enflasyon durdurulamıyor. Temmuzda 8.9, ağustosta 9.1'e çıkan enflasyon eylülde yüzde 10'la çift hanelere ulaşarak yeni bir rekor kırdı.
Euro'nun dolar karşısında değer kaybetmesinin ardından Euro/TL paritesinde de hareketlilik dikkat çekti. Euro/TL günün en yüksek seviyesi olarak 18,26’yı gördü. Euro/dolar paritesi ise 0.9802 seviyesinde. Şu dakikalarda 18.22 seviyelerinde işlem görüyor.
Video Haberler
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
- Küçükçekmece'de köpeği motosiklette böyle taşıdılar
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanıştı, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da müzisyen öldürüldü!
- Peker hakkında dikkat çeken iddia
- Haluk Levent isim isim açıkladı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt
- Sadık Albayrak'ın askıdaki kılıcı
- ENAG eylül ayı enflasyonunu açıkladı
- Bu manşeti atanlar! Utandınız mı?
- İşte MHP'nin hedefindeki anket
- Özdağ'dan Erdoğan'a sert sözler
- Erzincan'da midibüs devrildi: 21 yaralı