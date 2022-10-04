Goldman Sachs: '2023’te satışlarda artış bekliyoruz; hanehalkı 100 milyar dolarlık hisse satabilir'

04 Ekim 2022 Salı, 09:34

Goldman Sachs, yılın son çeyreğine pozitif bir başlangıç yapılmış olsa da ABD hane halklarının gelecek yıl 100 milyar dolar tutarında hisse senedi satabileceklerini değerlendirdiklerini bildirdi.

Goldman Sachs'ın ABD hisse senedi stratejisti Davit Kostin yazdığı araştırma notunda, yapılan faiz artırımları yatırımcıların hisse senedine "alternatif yok" fikrini "makul alternatifler var" şeklinde değiştirmeye başladığını savunarak, "Hane halklarının 2023 yılında 100 milyar dolar tutarında hisse senedi satmalarını bekliyoruz" dedi.

İŞSİZLİK 2023'TE YÜKSELEBİLİR

Kostin, yüksek faiz oranlarının daha yavaş ekonomik büyüme ile bir araya gelmesinin ABD hisse senetlerinde satışı derinleştireceğini öngörürken, ABD ekonomisinde büyümenin bu yıl yüzde 1.6'ya ve gelecek yıl yüzde 0.9'a yavaşlayacağını, bu yıl yüzde 3.6 olması beklenen işsizlik oranının 2023'te yüzde 4'e yükseleceğini tahmin ettiklerini de belirtti.

Kostin raporunda ayrıca, yatırım fonlarının 2023'te bu yıl için öngörülen 350 milyar dolardan daha az, yaklaşık 300 milyar dolar tutarında ABD hisse senedi satacaklarını da belirtti.