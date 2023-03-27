Ev almak isterken dolandırılan konut mağdurları adliye önünde toplandı

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 04:00

İstanbul’da 18 projeden mağdur olan yurttaşların katıldığı basın açıklamasında CHP Milletvekili İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, HDP Milletvekili Züleyha Gülüm de yer aldı.

Türkiye Konutla Dolandırılan Hak Sahipleri Platformu’ndan Fahri Kaygu, “İdarenin yasaları uygulama konusunda kusurlu davranması nedeniyle Esenyurt’da 30 bin, İstanbul genelinde 100 bin, ülke genelinde 300 bin kişi konut mağduru olmuştur. Tüketicileri mağdur eden bu müteahhitleri kim koruyor, bunu soruyoruz?” dedi.

CHP’li Gürsel Tekin, “Sorun sadece sizi dolandıran müteahhitler değil. O müteahhitlerin suç ortakları. Türkiye’de beka meselesi haline gelmiş iki şey var: Bir tanesi imar çetesi ikincisi beton lobisi” dedi. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise “2014 yılında ‘Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’dan önce konut satışları başıboş değildi. Devlet görevini yapmadı. Yargılama 10 senedir devam ediyor” dedi.

Fly Butik Residance’tan daire alan ancak projeye bir silahlı çetenin çöktüğünü iddia eden bir yurttaş ise “Projeyi yapan müteahhitimiz her zaman yanımızda oldu. Parayı vermeyen diğer müteahhit bu çeteyi başımıza bela etti. Bunların arkasındaki güçler kimdir?” dedi.