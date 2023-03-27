Konutta fahiş kira artışı Ankaralıyı da vurdu

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 04:00

Ankara’da enflasyon ve dövizdeki artışlarla birlikte iki yıldır astronomik artış gösteren konut kiraları, kentin deprem nedeniyle aldığı göçle kontrol edilemez hale geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Adalet ve içişleri bakanlıklarımız yakın takipteler” sözlerine rağmen artışlar sürerken yurttaş kiralık ev bulmakta zorlanıyor.

TOKİ’YE YÜZDE 100 ZAM

Dijital şikâyet platformunda konuya ilişkin yorum yapan bir yurttaş “İki ay öncesinde 3-6 bin TL fiyat aralığında olan TOKİ konutlarının kiraları 8-10 bin TL’lere kadar yükseldi. 1 ay içerisinde yüzde 100’ün üzerinde fiyat artışı yapıldı. İstenen kiralar asgari ücretin üzerinde olmamalı” ifadelerini kullandı.

Kira artışlarını değerlendiren emlak uzmanı Salim Taşçı ise Ankara’da zaten “kiralık ev” sıkıntısı yaşanmakta olduğunu, kentin kısa süre içinde 550 bine yakın göç aldığını belirterek şunları söyledi:

“Geçen yıl 2 bin TL kirası olan evler şimdi 9 bin TL. Göçün Ankara dışına doğru yayılması gerekiyor. Kiraların yükselişini engelleyecek yasa, vicdan yasasıdır. Biz ev sahiplerine kiraları niye bu kadar artırdıklarını sorduğumuzda ‘Akşam yatıyoruz zam, sabah kalkıyoruz zam. Biz de fatura ödüyor, markete gidiyoruz. Önce devlet örnek olsun’ diyorlar.”