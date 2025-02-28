Ev sahipleri 2025'te o kira değerinin altında vergi vermeyecek!

Yayınlanma: 28.02.2025 - 14:05

Güncelleme: 28.02.2025 - 14:05

Gelir vergisi beyan dönemi 1 Mart’ta başlıyor. Geçen yıl kira geliri elde eden ev sahipleri için beyan ve vergi ödeme dönemi de devreye girecek.

2024 yılı itibarıyla, yıllık kira geliri 33 bin TL’yi aşan ev sahipleri beyanname verecek. Beyanname verme süresi içinde mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeme yapılacak; ilk taksidin 2 Nisan 2025’e kadar ödenmesi gerekiyor.

KİRA GELİRİNDE SINIR ARTTI

2024 yılı için kira geliri istisna sınırı 33 bin TL olarak belirlenmişken 2025 yılında bu tutar 47 bin TL’ye çıkarılacak. Bu da yüzde 55,1’lik bir artışı ifade ediyor.

Ev sahiplerinin vergi beyan etmesi gereken gelir seviyesini geçmeleri için, 2025 yılında kira gelirlerinin aylık 3 bin 916 TL’ye ulaşması yeterli olacak. 2024 yılı için bu rakam ise aylık 2 bin 750 TL’ye denk geliyordu. 2025 yılında kira gelirleri, 2026 yılı mart ayında beyan edilecek.

İSTANBUL'DA KİRA FİYATLARI

İstanbul’da 2025 itibarıyla 100 metrekarelik dairelerin ortalama kira fiyatı 26 bin 500 TL'ye yükseldi. Bazı lüks semtlerde ise kira fiyatları 60 bin TL’yi aştı. Yeni yılda kira fiyatları ortalama yüzde 45 oranında artış gösterdi.