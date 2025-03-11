Ev sahiplerine kötü haber: 'Çocuğum gelecek' dönemi sona eriyor!

Kiracılar ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar giderek artıyor. Hukukçular tahliye süreçlerinde tarafların haklarını açıklayarak, kiracıların ve ev sahiplerinin yasal haklarını güvence altına alacak önemli detayları paylaşıyor.

Ev sahiplerine kötü haber: 'Çocuğum gelecek' dönemi sona eriyor!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.03.2025 - 10:55

Kiracılar ile ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar hız kesmeden devam ederken, kira uyuşmazlıkları nedeniyle açılan dava sayısının 100 bine yaklaştığı belirtiliyor. Türkiye genelinde yükselen kira bedelleri ve tahliye davaları taraflar arasındaki gerilimi artırıyor.

TAZMİNAT ÖDEME ZORUNLULUĞU

Son dönemde ev sahipleri, düşük kira ödeyen kiracılarını çıkarmak için farklı yollar deniyor. Ancak mahkemeler, tahliye süreçlerinde kiracı haklarını koruyan kararlar almaya devam ediyor. Hukukçular, özellikle "çocuğum gelecek" gibi gerekçelerle yapılan tahliye taleplerinin artık daha sık denetlendiğini ve kötü niyetli ev sahiplerinin tazminat ödemek zorunda kalabileceğini belirtiyor.

Kiracılar, tahliye kararlarına karşı tehir-i icra talebinde bulunarak süreci uzatabiliyor. Avukatlar bu sürecin nasıl işlediğini ve hangi durumlarda tahliyenin durdurulabileceğini ayrıntılandırarak hem kiracıların hem de ev sahiplerinin haklarına açıklık getiriyor.

Öte yandan, mahkemeler kira sözleşmelerindeki şartlara ve ödenmeyen kira bedellerine göre tahliye davalarında farklı kararlar alabiliyor. Hukukçular, kira sözleşmelerinin dikkatle incelenmesi gerektiğini ve kiracıların haklarını bilmesinin önemli olduğunu vurguluyor.


Etiketler: #ev sahipleri #kiracı #tazminat #kira

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