Ev sahiplerinin yeni oyunu: Evden çıkarmak için 6 kira bedeli öneren bile var
Kirasını evden çıkarıp 2-3 kat fazla bedelle evini kiraya vermek isteyen ev sahipleri, haklı tahliye sebebi bulamayınca para bile teklif etmeye başladı. Kiracılarına taşınma parası ve 6 kira bedeli teklif edip evden çıkmasını isteyen ev sahiplerinin sayısı giderek artıyor. Israrcı ev sahiplerinin arama ve mesajlarından bunalanlar ise soluğu savcılıkta alıyor.
Kiralarda yaşanan olağanüstü artışlar, ev sahibi-kiracı ilişkisini gündemden düşürmüyor. Önce yasal sınırın üzerinde zam ve ara zam gibi talepler gündeme geldi.
Zam ile beklentisi karşılanmayan ev sahipleri, kiracısını çıkarıp 2-3 kat fiyat farkıyla evi yeni birine kiralamanın yollarını aradı. Bu kez tahliye baskısı başladı. Ancak tahliye için kiranın ödenmemesi, gereksinimin ispatı, esaslı aykırılık ve yıkım gibi sebepler aranıyor.
SINIRA TAKILMAMAK İÇİN
‘Çocuğum gelecek’ diyerek kiracısını çıkarıp, yeni kiracı alanlara karşı da 3 yıl kiralama yasağı bulunuyor.
Posta'dan Meltem Kara Söyleyenoğlu'nun haberine göre ev sahiplerinin bu formülü de düzenlemeye takılınca, ‘tahliye taahhütnamesi’ baskısı başladı. Ancak bu yöntem eski kiracılarda işe yaramadı. Son olarak 1 Temmuz 2023’e kadar yüzde 25 artış sınırı getiren düzenleme devreye girince ev sahipleri kiracıyı çıkarmak için bir formül daha buldu.
Video Haberler
- İpi kopan paraşüt metrelerce yüksekte böyle sürüklendi
- 'Erdoğan ile oynuyorlar'
- Ehliyetsiz sürücü ara sokakta takla attı
- Ahmed Arif büstüne saldırı
- 'Yunanistan’a barış için gittik'
- Tekme, yumruk ve dubalarla saldırdılar
- Yamaçtan kopan kaya evin duvarını yıktı
- Tehlikeli yolculuk kameraya işte böyle yansıdı
- Görenler şoke oldu: Araç üzerinde tehlikeli yolculuk
- Yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Her şeye af geliyor'
- Beş ilde nabız yoklandı
- 'Peker cinayetin sır perdesini kaldırırsa...'
- Binlerce Türk işçiye kapılar açılıyor
- Oyuncu Osman Wöber yaşamını yitirdi
- Feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
- Akıl almaz kavga: Falçatayla saldırıp kulağından ısırdı
- Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yorum
- AKP'de değişim ve kabine revizyonu
- 'Bunu gör arkadaş...'