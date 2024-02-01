Evde kaç kişi çalışıyor? İşte Türkiye rakamları

Yayınlanma: 01.02.2024 - 10:22

Güncelleme: 01.02.2024 - 10:22

TÜİK’in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçları; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 166 bin kişi azalarak 3 milyon 424 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak %9,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,7 iken kadınlarda %13,7 olarak tahmin edilirken, DİSK’in raporuna göre 2024 yılının Ocak ayında işsiz sayısı 8,7 milyonu aştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücretlinin sayısı sürekli abartılıyor. SSK (4a) statüsünde 16,4 milyon çalışan bulunurken, 6,6 milyonu asgari ücretli. Yani yüzde 50-60'lar yanlış. Asgari ücretle çalışan kardeşlerimizin oranı yüzde 40'tır." diyerek, asgari ücretli çalışanların sayısının sürekli abartıldığını söylemişti.

Ticaret bakanlığının sitesi ticaret.gov.tr, Türkiye’de haneye gelir getiren kişilerin tablosunu açıkladı.

TÜRKİYE'DE HANEYE GELİR GETİREN KİŞİLERİN ORTALAMASI