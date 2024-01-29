Gelir eşitsizliğinin en fazla olduğu iller hangileri? TÜİK 2023 raporu yayımladı!

Yayınlanma: 29.01.2024 - 17:13

Güncelleme: 29.01.2024 - 17:13

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ait gelir dağılımı istatistiklerini yayımladı. 2023 yılına ait son rapora göre, gelir eşitsizliğinin en düşük olduğu iller belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun bölgelere göre yayımladığı raporda o şehirler yerini alıyor...

GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER

TÜİK'in yayınlamış olduğu sıralamaya bakıldığında, TR81, TR42, TRB2, TRA2 gibi bölgelere sınıflandırılmış. TÜİK'in sınıflandırdığı bölgeler arasından gelir eşitsizliğinin en düşük olduğu iller 5,3 puan ile, Zonguldak, Karabük ve Bartın oldu.

TÜİK'in sıralamış olduğu listenin devamı:

5,4 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)

5,5 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)

TÜİK verilerine göre, gelir eşitsizliğinin en fazla olduğu iller ise, 8,4 puan ile İstanbul ve Ankara oldu.