Avrupa Birliği Suriye yaptırımlarını kaldırdı: İlişkiler normalleşme yolunda

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel’de gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası sosyal medyada, “Bugün Suriye’ye uyguladığımız ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldık” açıklamasını yaptı.

Kallas, “Suriye halkının yeni, kapsayıcı ve barışçıl bir Suriye inşa etmesine yardımcı olmak istiyoruz” ifadesini kullanarak, AB’nin Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

SURİYE’DEN VE TÜRKİYE’DEN TEPKİLER

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, “AB’ye yaptırımların kaldırılması kararına müteşekkiriz. Karar Suriye’de güvenlik ve istikrarı destekleyecek” dedi. Karar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Washington’un Suriye’ye yönelik yaptırımlarını kaldırdığı açıklamasının ardından geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından, “ABD ve AB tarafından Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönünde alınan kararlar son derece olumlu adımlardır” değerlendirmesinde bulundu. Yılmaz, yaptırımların devam etmesinin masum Suriye halkını cezalandırmaya ve yeniden inşa sürecini engellemeye yol açacağını vurguladı.

Yılmaz ayrıca, benzer adımların Gazze için de atılması gerektiğini belirterek, “Uluslararası toplum, çok geç de olsa sorumluluğunu yerine getirmelidir. Türkiye Cumhuriyeti olarak, Suriye halkının istikrarını ve refahını desteklemeye, mazlum Filistin halkının haklı davasını her platformda sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz” dedi.

AB’NİN YAPTIRIMLARI VE GERİ ÇEKME SÜRECİ

AB’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları, iç savaşın patlak verdiği Mayıs 2011’den itibaren başladı. Rejimle bağlantılı kişilere yönelik seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel tedbirler uygulandı. Ayrıca, ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı ile askeri ve sivil amaçlı bazı malların ihracatı kısıtlandı.

AB, 24 Şubat’ta bankacılık, enerji ve ulaşım sektörlerine yönelik yaptırımları “askıya alma” kararı alarak geri çekilme sürecine başlamıştı. Yetkililer, yaptırımların kaldırılması kararlarının geri döndürülebilir olduğunu ve bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtiyor.