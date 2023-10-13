Evin metrekaresinin tazminat tutarını belirler mi? DASK'tan poliçe uyarısı

Yayınlanma: 13.10.2023 - 12:47

Güncelleme: 13.10.2023 - 12:47

AFAD ve Gebze Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen "5. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi"ne katılmak üzere Kocaeli'ye gelen DASK Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Ebru Gençosmanoğlu, vatandaşlara poliçe uyarısı yaptı.

Kasko poliçelerinde genelde deprem teminatının olduğunu söyleyen Gençosmanoğlu, "İnsanlar DASK poliçelerinde dahi sırf elektrik ve suyunu bağlatabilmek için 1-2 milyon liralık evleri için 10 bin liralık teminat içeren poliçeler satın almışlar. '10 metrekarelik DASK poliçesi isterim.' söylemleri ortaya çıkıyor. 150 metrekarelik evi olanlar gidip 10 metrekare evi olduğunu beyan ederek poliçe yaptırmışlar. Tabii bunun sonucunda da tazminatlarında gereğini alamıyorlar çünkü zorunlu deprem sigortası poliçesindeki rakam neyse tazminatınız öyle ödeniyor" dedi.

Gençosmanoğlu, sigortacılık sektörünün sigorta talebinde bulunan kişinin beyanı esasıyla hareket ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Siz zorunlu deprem sigortası satın almak üzere sigorta acentesine başvurduğunuzda evinizin kaç metrekare olduğu sorulur. Evinizin metrekaresi, sigorta bedelinizi, yani bir zarar çıkarsa ne kadar tazminat alacağınızı belirler. Priminizi de buna göre ödersiniz. İnsanlar sigorta primini düşük ödeyebilmek için evlerinin metrekarelerini yanlış beyan etmişler. Bu da onların alacakları tazminatta hak kaybına uğramalarına neden oluyor. Bu sorunun önüne geçmek amacıyla tapu bilgilerine erişim sağlayarak metrekare birimlerini devlet otoritesinin veri tabanından almak için çalışma başlattık. Bizler de beyan hatalarını ortadan kaldırmak için çabalıyoruz. 2012 yılı öncesinde tapu kayıtlarımızda binaların metrekare bedeli yok. O zaman vatandaş beyan etmek zorunda."

Sigorta yaptıracaklara yanlış beyanda bulunmamalarını tavsiye eden Gençosmanoğlu, "Ucuz poliçe alacağım diye yanlış metrekare beyan etmesinler, evleri neyse onu beyan etsinler çünkü hasarı ona göre alacaklar." ifadesini kullandı.

DEPREM BÖLGESİNDE 34 MİLYAR DOLARLIK ÖDEME

Gençosmanoğlu, 2000-2023 döneminde yaklaşık 1 milyar lira tazminat ödemesi yaptıklarını, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından ise ödedikleri tazminat tutarının 34 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Deprem bölgesinde 600 bin dosya açtıklarını, 19 ilde tazminat ödediklerini dile getiren Gençosmanoğlu, bunların yüzde 98'ini 6 ayda tamamladıklarını, kalan yüzde 2'lik kısmın ise eksik evrak bekleyen dosyalar olduğunu, tazminata hak kazanılması durumunda bu ödemelerin de yapılacağını ifade etti.

Gençosmanoğlu, bu çalışmaların 6 ayda tamamlanmasının kolay olmadığını belirterek, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 6 bin çalışanı yardımcı olmasalardı, biz bu çalışmayı tamamlayamazdık. DASK da bu süreci başarılı bir şekilde tamamladı." diye konuştu.

Gençosmanoğlu, deprem bölgesinde sigortalılık oranının yüzde 50, Türkiye genelinde ise yüzde 55 olduğuna dikkati çekti.