Evlenmek artık lüks: Çiftlerin 'evet' demesinin maliyeti 2 katına çıktı

Yayınlanma: 16.04.2023 - 09:58

Güncelleme: 16.04.2023 - 09:59

Ramazan ayının bitimiyle birlikte, düğün sezonu da açılmış olacak. Çeyiz, beyaz eşya, mobilya, gelinlik, damatlık gibi birçok detayın ardından, davetlilerini düğün organizasyonuyla karşılamak isteyen çiftlere kötü haber mekan sahiplerinden geldi.

Kır düğünü, düğün salonu, otel gibi mekanlarda fiyatlar geçen yıla oranla neredeyse yüzde 100 arttı.

Kokteylle düğün yapmak isteyenler salonlarda 30 bin lira, kır düğünü mekanlarında ise minimum 70 bin lirayı gözden çıkarmak zorunda kalırken; 200 kişilik yemekli bir düğünün maliyeti düğün salonunda 80 bin lirayı, kır düğünü mekanlarında minimum 140 bin lirayı, otellerde ise kişi başı minimum 180 Euro'yu buluyor.

İşletme sahipleri ise fiyat artışına sebep olarak, maliyet artışlarını gösteriyor.

"DÜĞÜN SALONUNDA 30 BİN İSTEDİĞİMİZDE NİKAHA YÖNELİYORLAR"

Düğün salonu işletmecisi Ruhan Gündüz, "Önceki yıllara göre maliyetlerimiz çok yükseldi. Tedarikçilerden aldığımız ürünler yüzde 300 artmasına rağmen biz saloncu olarak yüzde 50 artışla devam ediyoruz. Bu da saloncuların iş potansiyelini düşürmeye başladı. Çiftlerimizin de alım gücü kalmadı. Elektrik ve enerji giderleri, bütün saloncuların en büyük sıkıntılarından bir tanesi, kiraların artması. Düğün salonlarına 30-35 bin lira istediğimizde kimse düğün yapmayıp nikah salonlarına yöneliyor. Salon fiyatlarına biraz dokunduğumuzda iş yapamaz hale geldik. Bu sene düğün salonu fiyatlarımız değişiyor. 30 bin liradan başlıyor, davetli sayısı ve güne göre değişiyor. Hafta içi 25 bin lira, hafta sonu 45-50-60 olarak salonuna göre değişiyor. Yemekli bir düğünün maliyeti 400-500 bin liradan aşağı değil. 200 kişilik yemekli bir düğün ortalama 80 bin civarında, salon, kamera eklediğimizde 100 bin lirayı bulacaktır. Yaz kış olarak yüzde 20 fark ediyor. Düğün sezonları yazdan kışa doğru dönmeye başladı" diye konuştu.

MANZARAYA KARŞI FİYAT FARKI KİŞİ BAŞI 30 EURO

Beyoğlu'nda bulunan bir lüks otelin satış müdürü Elif Kuş da şöyle konuştu:

"Artan fiyatlar sebebiyle bir çok şeyde fiyat artışı olduğu gibi düğünde de fiyat artışı mevcut. Geçen yıla oranla yüzde 100 artan fiyatlarımız oldu. Düğün organizasyonu yapmak isteyen misafirlerimiz her halükarda, kişi sayılarını düşürerek yine de düğün organizasyonlarını tercih ediyorlar. Fiyat aralıklarımız belirlenen şartlara göre değişse de ortalama 140 Euro'dan başlıyor. Düğün organizasyonunun ucu bucağı yok. Misafirlerin isteklerine göre değişiyor. Süslemeler, müzik firmaları, fotoğraf ve kamera firmaları eklendikçe rakamlar da değişiyor. 140 Euro'yu, 180 Euro ve bin Euro ile de bitirebilirler. Bu tamamen çiftin isteklerine göre değişiklik gösteriyor. Manzaraya karşı da kişi başı fiyatlar 20-30 Euro artış gösteriyor."

EN DEĞERLİ AKŞAM CUMARTESİ; MİNİMUM 110 BİN LİRA

Sarıyer'deki bir kır düğünü mekanının işletmecisi Ahmet Şahin de, "Bu sezonun çiftleri geçen sezondan yerleri tutmaya başladı. 28 bin liradan fiyatlar başlar, 90 bin liraya kadar çıkar. Kişi sayısı artarsa fiyat artar, yemekli olursa fiyat 140 ila 200 bin lira arasında değişiyor. Kurulum, sistem her şey bize ait. 28 bin lira hafta içi akşam ve kokteylli. En değerli akşam cumartesi akşamları oluyor. Cumartesi akşamı maliyet 70 bin kokteylli, yemekle birlikte 40 bin daha eklenir. 110 bin liraya gelmiş olur. Geçen sene ile bu sene arasında fazla zam yapamadık çünkü insanlar bu fiyatları kaldıramazdı. Geçen sene bir koli peçeteyi 70 liraya alıyorduk, şimdi 200 liradan alıyoruz. 40 bin liralık bir programı 89 bin liraya veriyoruz. Geçen seneye göre piyasa daha durgun" dedi.