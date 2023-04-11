İnşaat maliyet endeksi: Şubat ayında aylık yüzde 2,08 artış!

TÜİK verilerine göre; inşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,08, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 72,37 arttı.

DHA
Yayınlanma: 11.04.2023 - 10:59
İnşaat maliyet endeksi: Şubat ayında aylık yüzde 2,08 artış!
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı inşaat maliyet endeksini açıkladı. 

YILLIK YÜZDE 72,37 ARTTI

Buna göre; inşaat maliyet endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,37 arttı. Malzeme endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,43, işçilik endeksi de yüzde 1,20 artış gösterdi. Ayrıca malzeme endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,52, işçilik endeksi ise yüzde 103,99 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,73 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,02 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,32 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 63,88, işçilik endeksi yüzde 104,10 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,94 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,54 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,74 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 58,24, işçilik endeksi de yüzde 103,59 artış gösterdi.


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