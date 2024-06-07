Evlenmek isteyenlere bir masraf daha! Artık o hizmet için de para ödenecek
Düğün sezonunun açmasıyla gelinlikçilerde de hareketlenme başladı. Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Odası, gelinlik denemesinin ücretli olmasına karar verdi.
Haziran ayıyla birlikte düğün ve nikah sezonu da açıldı.
Türkiye'de evlilik hayali kuran birçok genç, yüksek enflasyon ve yaşam maliyetleri nedeniyle evlenmekte zorlanıyor. Konut kiraları, ev eşyalarındaki artışlar, düğün salonu masrafları derken şimdi de gelinlik masrafları için ek ödeme gündeme geldi.
NTV'nin aktardığına göre, Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhittin Köksal, gelinlik denemelerinden ücret alınacağını duyurdu.
FİYAT DÜŞECEK
Bazı esnaflar uygulamanın doğru olduğunu düşünürken bazıları ise müşteri kaybına neden olacağını ifade ediyor.
Deneme ücreti alınan gelinliğin satın alınması durumunda, o para fiyattan düşülecek.
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