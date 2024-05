Evlenmeyi hiç istemeyen 4 burç: Bu burçlar adeta evlilikten kaçıyor

Yayınlanma: 24.05.2024 - 17:32

Güncelleme: 24.05.2024 - 17:32

Bazı kişiler yaşı gelmesine rağmen veya düzenli ilişkisi olmasına rağmen hiçbir zaman evlilik istemez. Bu durumu astroloji açıklayabilir. İşte, Evlenmeyi hiç istemeyen 4 burç...

KOVA BURCU

Kova bireyleri bağımsız doğaları ve uyumdan hoşlanmamalarıyla bilinir. Özgürlüklerine her şeyden çok değer verirler ve evliliği özerkliklerine yönelik bir kısıtlama olarak görebilirler. Yenilik ve isyan gezegeni Uranüs tarafından yönetilen Kova burcu, genellikle alışılmadık yaşam tarzlarına ilgi duyar ve evlilikle ilgili geleneksel beklentilerle mücadele edebilir. Yerleşme konusundaki isteksizlikleri, kendi yollarını çizme ve dünyayı kendi koşullarıyla keşfetme arzusundan kaynaklanıyor.

YAY BURCU

Yay burçları, sürekli olarak yeni deneyimler ve zorluklar arayan, özünde maceracılardır. Kendiliğindenlik üzerinde gelişirler ve kısıtlayıcı veya sınırlayıcı hissettiren her şeyden nefret ederler. Doğuştan kaşifler olan Yaylar, ömür boyu tek bir kişiye bağlanma fikrini göz korkutucu bulabilirler. Genişleme ve özgürlük gezegeni Jüpiter tarafından yönetilen bu kişiler, özgürce dolaşabildikleri ve tutkularının hiçbir engellenmeden peşinden gidebildikleri zaman en mutlu olurlar. Yükümlülükleri ve sorumluluklarıyla birlikte evlilik, onların huzursuz ruhlarıyla çelişiyor gibi görünebilir.

İKİZLER BURCU

İkizler ikili doğaları ve değişken kişilikleriyle tanınırlar. Çeşitliliğe ve teşvike ihtiyaç duyarlar ve genellikle uzun bir süre boyunca tek bir kişiye veya fikre bağlı kalmakta zorlanırlar. İletişim ve zeka gezegeni Merkür tarafından yönetilen İkizler burcu sürekli olarak zihinsel uyarım arar ve ilişkilerden kolayca sıkılabilir. Ömür boyu tek bir kişiyle yaşama fikri onların meraklı zihinleri için boğucu gelebilir, bu da onları özgürlük ve esneklik adına uzun vadeli taahhütlerden kaçınmaya yöneltebilir.

KOÇ BURCU

Koç bireyleri son derece bağımsız ve kendine güvenen kişilerdir, kalabalığı takip etmek yerine kendi yollarını çizmeyi tercih ederler. Aksiyon ve atılganlık gezegeni Mars tarafından yönetilen Koç, meydan okuma ve macerayı seven doğal liderlerdir. Evliliği, kişisel hedefleri ve hırsları önünde potansiyel bir engel olarak görebilirler ve bunun kendilerini tutkularının peşinden gitmekten alıkoyacağından korkarlar. Koç, özgürlüklerine her şeyden çok değer verir ve evlilik de dahil olmak üzere onları birbirine bağlamakla tehdit eden her şeye direnebilir.