Evren Devrim Zelyut: 'Enflasyon özellikle gıdaya bağlı olarak düşmeyecek'

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 10:39

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 10:39

Yeniçağ yazarı Evren Devrim Zelyut, Türkiye'de devam eden istikrarsız ekonomi nedeniyle dolardaki yükselişin engellenemeyeceğini söyledi.

"Ekmek ve dolardaki yükselişi durdurmak artık imkansız" başlıklı bugünkü yazısında yüksek enflasyonun sebeplerine değinen Zelyut, "Tarımda ve sanayide enflasyon arttıkça ekmek fiyatı artacak, enflasyon Lira'yı değersizleştirip bütçe ve cari açıkları ile birleşip dolar/TL'yi daha yukarıya taşıyacak…" dedi.

Zelyut'un yazısı şu şekilde:

"Dün TÜİK açıkladı: Tarım-ÜFE 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 4,82, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 151,03 arttı. Yani çiftçimiz ürettiği ürünleri pazarlama kanallarına sattığında oluşan fiyat artışı yüzde 151 olmuş. Ama mucizevi bir şekilde geçen ay yüzde 169 iken bu ay düşmüş!

Birincisi, TÜİK'in geçen ay yüzde 169 bu ay yüzde 151 olarak bildirdiği rakam gerçeği yansıtmıyor. Zira bu köşede hep söyledik, saman ve yoncanın balyası yüzde 200 zamlanmış, tarım ilaçları yüzde 200/yüzde 300 yükselmiş, meyve kasası 2 TL'den 8 TL'ye çıkmış, tohumluk buğday 3,5 TL'den 10 TL'ye artmış iken, yani maliyetler 1'e 2,3 artarken nihai ürün yüzde 150/yüzde 160 artabilir mi? Elbette ki artış daha fazla olur.

İkincisi, TÜİK rakam düştü diyor peki enerji fiyatlarında keskin bir düşüş mü gördük? Mazot iki aydır 24/22 TL civarında seyrediyor. Diğer konu ise dolar. Dolar/TL değeri tohum, gübre, ilaç fiyatlarını yakından etkiliyor. Peki söyleyin, dolar/TL düştü mü ki, ana girdi maliyetleri düşsün?

Bunun gösterdiği gerçek şu: Enflasyon özellikle gıdaya bağlı olarak düşmeyecek. AKP'nin umutsuzca marketlerden fiyat sabitleme talep etmesinin altında işte yukarıda anlattığımız kaçırdığı dizginler var. Tarım ve sanayide kontrol kaybedildi…

NEBATİ HARİKALAR DİYARINDA!

Dün bakan Nebati'nin de açıklamaları vardı başlıklar halinde şunları söyledi:

1-Kişi başına gelir 12 bin dolar olacak: Son çeyrekte yatırım harcamaları eksiye dönmüş, kamunun kaynakları belli bir oligarşiye akarken nasıl olacak bu iş? Türk firmaları rekabet mi edebiliyor? Verimlilik mi yüksek? Yüksek teknoloji ihraç edilip bol para mı akıyor ülkeye? Aksa bile adilce bölüşüm var mı?

2-Bütçe açığı beklenti altında 139,1 milyar TL oldu: Peki açık 2006 yılında kaçtı? -5 milyar, 2008 krizinde -17 milyar TL, 2012 yılında -30 milyar TL, 2018 yılında -72 milyar TL ve bu tarihten sonra tek adam rejimi yaptığı yanlışlarla açığı patlattı 2021 yılında -196 milyara vurdu. Peki kim ödüyor bu açığı? Zamlar ve vergilerle halk…

3-Faiz dışı fazla verdik: Bu durum aynı 6 gol yemiş bir takımın, 6 yemeseydik aslında harika bir oyun çıkardık demesine benziyor. 2019 yılında 49 milyar TL olan faiz ödemesi şimdi 300 milyar TL'ye varmışsa demek ki bir yerlerde hata var demektir. Bu hatayı telafi için faiz ödeniyorsa faiz hariç diye bir şey olabilir mi?

Sözün özü şu; tarımda ve sanayide enflasyon arttıkça ekmek fiyatı artacak, enflasyon lirayı değersizleştirip bütçe ve cari açıkları ile birleşip dolar/TL'yi daha yukarıya taşıyacak…"