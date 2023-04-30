Exxen abonelik fiyatlarına zam

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu çevrimiçi dizi ve film platformu Exxen, abonelik hizmetlerine zam yapılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2023 - 16:00
Exxen abonelik fiyatlarına zam
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Gibi gibi popüler yapımlarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin de yayın haklarını elinde bulunduran Exxen, tüm abonelik fiyatlarına 1 Mayıs itibarıyla zam yapılacağını açıkladı. 

Reklamlı Yıllık Paket: Aylık 54 TL (Toplam: 648 TL)

Reklamsız Yıllık Paket: Aylık 74,90 TL (Toplam: 898,80 TL)

Reklamlı Aylık Paket: 64,90 TL

Reklamsız Aylık Paket: 89,90 TL

Reklamlı Yıllık Paket: Aylık 54 TL (Toplam: 648 TL)

Reklamsız Yıllık Paket: Aylık 74,90 TL (Toplam: 898,80 TL)

Reklamlı Aylık Paket: 64,90 TL

Reklamsız Aylık Paket: 89,90 TL


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