Exxen abonelik fiyatlarına zam

Yayınlanma: 30.04.2023 - 16:00

Güncelleme: 30.04.2023 - 16:00

Gibi gibi popüler yapımlarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin de yayın haklarını elinde bulunduran Exxen, tüm abonelik fiyatlarına 1 Mayıs itibarıyla zam yapılacağını açıkladı.

Reklamlı Yıllık Paket: Aylık 54 TL (Toplam: 648 TL)

Reklamsız Yıllık Paket: Aylık 74,90 TL (Toplam: 898,80 TL)

Reklamlı Aylık Paket: 64,90 TL

Reklamsız Aylık Paket: 89,90 TL

Reklamlı Yıllık Paket: Aylık 54 TL (Toplam: 648 TL)

Reklamsız Yıllık Paket: Aylık 74,90 TL (Toplam: 898,80 TL)

Reklamlı Aylık Paket: 64,90 TL

Reklamsız Aylık Paket: 89,90 TL