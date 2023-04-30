Exxen abonelik fiyatlarına zam
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu çevrimiçi dizi ve film platformu Exxen, abonelik hizmetlerine zam yapılacağını açıkladı.
Gibi gibi popüler yapımlarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin de yayın haklarını elinde bulunduran Exxen, tüm abonelik fiyatlarına 1 Mayıs itibarıyla zam yapılacağını açıkladı.
Reklamlı Yıllık Paket: Aylık 54 TL (Toplam: 648 TL)
Reklamsız Yıllık Paket: Aylık 74,90 TL (Toplam: 898,80 TL)
Reklamlı Aylık Paket: 64,90 TL
Reklamsız Aylık Paket: 89,90 TL
Reklamlı Yıllık Paket: Aylık 54 TL (Toplam: 648 TL)
Reklamsız Yıllık Paket: Aylık 74,90 TL (Toplam: 898,80 TL)
Reklamlı Aylık Paket: 64,90 TL
Reklamsız Aylık Paket: 89,90 TL
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