Eylül ayında konut satışları arttı: Yüzde 37'lik yükseliş

Yayınlanma: 17.10.2024 - 10:49

Güncelleme: 17.10.2024 - 10:49

Türkiye genelinde konut satışları, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,3 artarak 140 bin 919'a ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ocak-eylül döneminde toplam satışlar geçen yıla göre yüzde 5,2 artış göstererek 947 bin 236 oldu.

İSTANBUL BİRİNCİ HAKKARİ SONUNCU SIRADA

Eylül ayında konut satışlarında İstanbul 21 bin 314 ile en yüksek payı aldı. Bunu 13 bin 205 ile Ankara ve 7 bin 612 ile İzmir izledi. Konut satışının en az olduğu iller ise 74 ile Hakkari, 82 ile Ardahan ve 106 ile Bayburt olarak sıralandı.

YABANCILARA KONUT SATIŞI DÜŞÜŞTE

Yabancılara yapılan konut satışı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31 azalarak 2 bin 22'ye geriledi. Bu satışlar toplam konut satışlarının yüzde 1,4'ünü oluşturdu. Yabancılara yapılan satışlarda İstanbul 783 konutla ilk sırada yer alırken, Antalya 548 ve Mersin 210 konutla takip etti. Ocak-eylül döneminde yabancılara yapılan satış ise yüzde 39,1 azalarak 17 bin 90 oldu. Rusya vatandaşları Türkiye'den 346 konut alarak en çok satış yapılan grup oldu.

İPOTEKLİ VE İLK EL SATIŞLAR ARTIŞ GÖSTERDİ

Eylül ayında ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87,4 artarak 15 bin 825'e yükseldi. Bu satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 11,2 oldu. İlk el konut satışları da eylülde yıllık bazda yüzde 47,1 artarak 44 bin 858 olarak kaydedildi. İlk el konut satışlarının toplam konut satışları içindeki payı ise yüzde 31,8 oldu.

Diğer konut satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,8 artarak 125 bin 94'e ulaştı. Ocak-eylül döneminde diğer konut satışları da yüzde 15,7 artışla 854 bin 926 oldu. İkinci el konut satışları ise eylülde yüzde 33,1 artarak 96 bin 61'e yükseldi. İkinci el satışlar toplam konut satışlarının yüzde 68,2'sini oluşturdu.