Konut satışları iki ay üst üste artınca fiyatlardaki yükseliş de aylık bazda yüzde 3.6’ya sıçradı

Yayınlanma: 20.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.09.2024 - 04:00

Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan konut satış istatistikleri, alıcı için korkulan günlerin işaret fişeği oldu. Konu satışlarının iki ay üst üste yükselmesi, sektör temsilcilerinin sık sık tekrarladığı “Bekleyen talep harekete geçecek ve fiyatlar yeniden yükselmeye başlayacak” uyarısının başlangıcı olarak yorumlandı. TÜİK’e göre konut satışları ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.9 arttı. Bununla birlikte Merkez Bankası da konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. Yılbaşından bu yana ortalama yüzde 0.9-2 aralığında artan fiyatlar taleple birlikte satışlar canlanınca sıçrayarak yüzde 3.6 arttı. İki veriyi birlikte okuyan sektör mensupları, “Talepteki düşüşle fiyatlar geriledi ve alım seviyesine gelmişti, şimdi yeniden canlanınca fiyatlar da artışa geçmeye başladı. 2025’in ikinci çeyreği bu manada fiyatların hızlandığı bir dönem olacak” diyor.

HAREKETLİLİK SÜRECEK

Bu konuyu değerlendiren İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Engin Keçeli şöyle konuşuyor: “Yılbaşından bu yana reel olarak düşen fiyatlar ihtiyacı olanların konut alabileceği seviyeye geriledi. Bir yandan da faiz indirim beklentileri arttı, borsada kâr satışları yapanlar oldu ve konut müteahhitlerinin TL vadeli kampanyaları yurttaşa cazip görünmeye başladı. Bütün bunlar birleşince konuta talep yeniden canlandı. Dün ABD Merkez Bankası faiz indirdi, bu kararla birlikte bu ay satışlarda artışın süreceğini düşünüyoruz.”

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Ramadan Kumova ise şunları söylüyor: “Kasım 2024 gibi konut kredilerinde bir düşüş öngörüyoruz. Bunun yanında maliyet eksenli fiyat artışlarının da kaçınılmaz olduğunu gören konut alıcısı harekete geçti.”

ÖNCE TÜKETİCİ EĞİTİLMELİ



Emlak sektöründe yaşama geçirilen ilan doğrulama sisteminin ilk haftası geride kaldı. Ev sahibinin e-Devlet üzerinden izin vermesiyle satış ilanlarının girilebilmesine izin veren sistem şu an deneme döneminde. Yani tercihe bağlı ama 1 Ocak 2025’te zorunlu olacak. Emlakçılar önce ev sahibi ve alıcıların bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Başkanı Serkan Şahin, “Maalesef emlakçı kılıklı dolandırıcılar yüzünden alıcı da satıcı da bize çok güvenemiyor. Bu sistem o güveni getirecek ama önce bu taraflar eğitilmeli. İnsanlar sistemi bilmiyor ve bizim yönlendirmemizden de çekiniyorlar, bu sebeple kamu spotlarının artırılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Şahin uygulamanın ilk haftasında bile sahte ilanların sitelerden silindiğine şahit olduklarını da belirterek “Zorunluluğa geçince faydalar daha net görülecektir” diye konuştu.



ÜRETİM VE YATIRIMDA KUVVETLİ DÜŞÜŞ



Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi Ağustos 2024 sonuçları açıklandı. Bileşik Endeks, ağustosta bir önceki aya göre 0.87 puan azaldı ve 67.19 puana indi. Faaliyet Endeksi, bir önceki aya göre 1.8 puan düştü ve 140.5 puan oldu. Güven Endeksi, bir önceki aya göre 0.4 puan azalarak 30.03 puana gerilerken Beklenti Endeksi ise 0.7 puan azalarak 54.0 puana geldi. Raporda önümüzdeki döneme ilişkin üretim, yatırım ve istihdam beklentilerinin son 3 ayda belirgin şekilde azaldığı vurgulandı. İhracatta sınırlı bir artış gözlemlendiği belirtilen raporda, buna rağmen, iç talepteki daralma nedeniyle ihracata ağırlık verilmeye çalışıldığı ve yurtdışı satış fiyatlarının da yükseldiği vurgulandı.