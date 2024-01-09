EYT mağdurları sokağa çıkacak
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde 1 günle 17 yıl kaybedenler haklarını sokakta arayacak. Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) 21 Ocak’ta İstanbul’da miting yapacak.
Uygulanan karara göre 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar emekli olabilirken, bu tarihten bir gün sonra sigorta girişi olanların 17-20 yıl bekleyecek olmasına tepkiler büyüyor.
EMADDER yöneticisi Aykut Uğurlu, büyük bir mağduriyet oluştuğuna dikkat çekerek şunları söyledi:
“Sigortaya giriş yılı nedeniyle emeklilik açısından yaşıtlarımızla aramızda dengesizlik oluştu. Onları 5 bin 975 prim günü ile emekli ilan ettiler. Bizim 7-8 bin gün primimiz var. Yasayı bir günle kaçıranlar 60 yaşına kadar beklemek zorunda. Kademeli emeklilik istiyoruz.”
Uğurlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan randevu talepleri olduğunu da belirterek “Hükümetten yerel seçim öncesinde söz almak istiyoruz. Arkadaşlarımız huzursuz” dedi.
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