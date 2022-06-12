EYT, sözleşmeliye kadro ve ara zam gündemde

12 Haziran 2022 Pazar, 09:44

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı'nın teknik heyetlerinin enflasyonun yanı sıra, 2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ile bin 100 lira olan bayram ikramiyesinin artışına ilişkin maliyet hesabı yaptığı dile getirildi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AKP yönetimi de hem asgari ücrete ara zam konusunda hem de sabit gelirliler ve emekli maaşlarının artışı konusundaki görüşlerini ilgili bakanlara iletti. AKP kaynakları, tüm şartların zorlanarak, başta emekliler olmak üzere dar gelirlilere yönelik adım atılması gerektiğini belirtti.

Milletvekillerine bu yönde bazı hazırlıklar olduğu ve temmuz ayında ‘Emeklilere çok memnun olacakları’ bir artış yapılacağı bilgisi verildi. Asgari ücrete ‘enflasyon farkı’ oranında bir ara zam yapılmasının da masada olduğu öne sürüldü.

Ancak asgari ücretle ilgili yasal bir düzenleme yapmak yerine, işverenlerin kendileri inisiyatif kullanarak çalışanlarla ilgili ücret artışına gitmelerinin önünde bir engel bulunmadığı belirtiliyor.

Meclis’in yeni dönem çalışmaları başlayana kadar, sözleşmeli personel ve EYT konusunda Çalışma Bakanlığı'nda oluşturulacak bir teknik komisyonun çalışmaları tamamlamasının hedeflendiği kaydedildi.