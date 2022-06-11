Bodrum’da sit koruması altındaki zeytinlikler turizm imarına açıldı

11 Haziran 2022 Cumartesi, 23:50

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Muğla'nın Bodrum ilçesinin Gündoğan Mahallesi'nde 3. Derece doğal sit alanı koruması altında olan iki ayrı alan için “Ekoturizm/kırsal turizm” amaçlı plan değişikliği yaparak 2 Haziran günü itirazlar için askıya çıkardı.

ÜNLÜ İŞ İNSANINA AİT

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, 472 ada 69,70 ve 80 numaralı parsellerden oluşan 28 bin 940 metrekarelik alan için yapılan plan değişikliğinin açıklama raporunda yer alan bilgilere göre arazi, Çevre Düzeni Planı'nda “Orman Alanı, Doğal Sit Alanı ve Önemli Doğa Alanı” olarak belirlenmiş durumda. Alan 2011 yılında 3.derece doğal sit alanı ilan edilmiş. Planlama alanını tapusu Erci Tarım Turizm ve Hayvancılık Ürünleri Anonim Şirketi adına kayıtlı. Şirketin sahibi de ünlü iş insanı Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca. 2013 yılında “En Zengin Türkler” listesine giren Tabanca, Türkmenistan'da yaptığı projelerle tanınıyor.

GEREKÇE: ARTAN TURİZM TALEBİ

Tabanca'ya ait olan parsellerin bugüne dek imar planı bulunmuyordu, imara kapalıydı. Bakanlığın yaptığı planlar ile sit koruması altında olan ve tapu kaydına göre de zeytinlik olan parseller, “her geçen gün artış gösteren turizm talepleri karşısında yeni konaklama ve turizm alanları ihtiyaçlarını karşılamak, doğal ve kırsal doku ile iç içe uyumlu olması” amacıyla “Ekoturizm/kırsal turizm tesis alanı” olarak planlandı. Bu alanda konaklama tesisi, restoran, sosyal tesis, konser ve performans alanları, havuz ve çardak yapılabilecek.

“Zeytinlik” vasıfları dikkate alınarak yapılaşma oranı 0.10 olarak belirlendi. Yani alanda 2 bin 706 metrekarelik inşaat yapılabilecek. Yasal düzenlemelere göre zeytinlik vasıflı alanlarda altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma, zeytinlik alanının yüzde 10'unu geçemiyor. Yapı yüksekliği de 6.50 metre olacak.

MÜLKİYET SAHİBİ AYNI

Bakanlık diğer planı ise 14 bin 375 metrekarelik 76 numaralı parsel için yaptı. Bu parselin mülkiyeti de Erci Tarım Turizm ve Hayvancılık Ürünleri Anonim Şirketi'ne ait. Bu arazi de 3. Derece doğal sit alanı ve zeytinlik. Aynı gerekçelerde bu parsele de aynı turizm fonksiyonu verildi. Zeytinlik olması nedeniyle inşaat burada da yüzde 10 ile sınırlanarak bin 409 metrekare olarak belirlendi. Yükseklik de 6.50 metre oldu.

“HANGİ BAKANA İNANALIM?”

CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman plan değişikliğine tepki gösterdi.

Ataman “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, bir hafta önce Atatürk Havalimanında binlerce ağaç dikildiğini, millet bahçesi yapılacağını uzun uzun anlattı anlattı. Kendi bakanlığı şimde de sit alanı olan bir yere yapılaşma hakkı verdi. Biz şimdi hangi bakana inanacağız? Eko turizm adıyla aslında hiç yapılaşma hakkı olmayan bir alanı imara açacaksın, sonra ‘Türkiye'de en çok ağacı biz diktik' diyeceksin. Ayrıca planda verilen imar hakkının çok üzerinde bir yapılaşma olacağı verilen fonksiyondan belli. O da bir aldatmaca. Bodrum Belediyesi ve Mimarlar Odası Bodrum temsilciliği gerekli itirazlarını yapıp bu imar planını dava edeceklerdir zaten. Ben de takipçisi olacağım” dedi.