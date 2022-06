Fatih Erbakan'dan 'EYT' açıklaması: Noter tasdikli taahhütname okudu

03 Haziran 2022 Cuma, 16:40

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul İl Başkanlığı binasında, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile bir araya geldi. Basın toplantısına Erbakan'ın yanı sıra EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak da katıldı.

Saat 14.30'da başlayan toplantıda Erbakan, noter tasdikli taahhütname okuyarak, EYT'lilere sorunu çözeceğine dair söz verdi.

"HALA KESİN BİR ŞEY SÖYLEYEMİYORLAR"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Sadece seçim zamanı değil, milletimizin yanında olmayı şiar edindik. Her zaman her şart altında, vatandaşlarımızın milletimizin derdiyle dertlenmek, iktidar olmasak da muhalefette olsak da milletimizin mağduriyetinin giderilmesi için mücadele edeceğiz. Seçim haline girilince birden iktidarın gündem maddelerinden birisi EYT'lilerin mağduriyeti oldu. Oysa 2018 seçimlerinde aziz millet, bu iktidara daha önce hiç görülmemiş düzeyde oyla yetkileri verdi. İstedikleri her şeyi yapabilecekleri yetkiye sahipler. Seçim zamanı yaklaşınca hala kesin bir şey söyleyemiyorlar" dedi.

"DÜZENLEMELERİ İKTİDARA GELDİKTEN 3 AY SONRA YAPACAĞIZ"

Erbakan, şöyle devam etti:

"Bu noktada söylenmesi gereken şu: 'Bu zamana kadar neredeydiniz?' Sadece seçim yaklaştığı zaman oya ihtiyacınız olduğu için mi bunları söylüyorsunuz? Seçimi atlattıkları zaman da vatandaşın mağduriyetine kulaklarını tıkıyorlar. Biz Yeniden Refah Partisi olarak bu sorunu çözeceğiz. Hukuk ve devlet teorisi açısından konu değerlendirildiğinde devletin en temel vazifelerinden biri de hukuka güven için hukuk devletinin tesis edilmesidir. Bu nedenle emeklilik konusunda mağduriyet yaşayanların da mağduriyetini gidermek için iktidara geldiğimizde gerekeni yapacağız. Gerekli idari düzenlemeleri iktidara geldikten sonraki 3 ay içerisinde yapacağız."