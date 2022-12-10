EYT'de aylardır milyonlarca emekçiyi umutlandıran iktidar şimdi 'hesap' yapmaya başladı

10 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) aylardır umut dağıtan ve beklentiye sokan iktidar şimdi kamuya ve özel sektöre gelecek “yükleri” hatırladı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, bunun için yaş sınırlaması getirileceği iddialarını yalanlamadı, düzenlemenin gecikebileceği mesajını da verdi. Yaş konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği belirtildi.

Kamuya ilk etapta 300 milyar liralık yük geleceğini hesaplayan hükümetin, bunun için kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş şartı getireceği iddiaları son günlerde gündemde.

SÜREÇ ‘UZAYABİLİR’

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe üzerindeki yüke dikkat çekerek yaş şartı istediği de biliniyor. Gelecek yıl bütçenin 659.4 milyar lira açık vermesi öngörülüyor. Bunun üzerine bir de EYT nedeniyle ortaya çıkacak yük eklendiğinde bütçe dengesindeki bozulmanın büyüyeceğine işaret ediliyor.

EYT çalışmalarının başındaki isim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önceki gün TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri öncesinde bu konuda net bir açıklama yapacağını söylemesine rağmen daha sonra ayrıntı vermedi. Ancak konuşmasında son günlerde tartışılan yeni bir yaş şartı gelebileceği iddialarını açık bir şekilde yalanlamadı.

Buna karşın Bilgin, “Özel sektöre yansıyacak yükün, kamuya yansıyacak yükün hepsini ortaya çıkardıktan sonra tüm kamuoyuyla paylaşacağım” dedi. Bilgin, işverenlerin çekincelerini de dile getirerek “İşveren, ‘Benim çalışanlarım kıdemli, tecrübeli, iş tecrübesi ve becerisi gelişmiş adamlar. Biz bunları kaybetmek istemeyiz ama bize bir de mali yükü var. Bunu nasıl yapacağız, bu süreci nasıl yöneteceksiniz?’ diyor. Bize çeşitli tekliflerde bulunuyorlar. Şunu da öteleyin, bunu da öteleyin” demesi de ayrıca dikkat çekti.

Bilgin, düzenlemenin ne zaman Meclis’e geleceği konusunda “Ben bu ayın sonuna kadar Meclis’e getireceğimi söylemiştim, inşallah sözümü tutarım, ocak ayına sarkmaz” diyerek işin uzayabileceğinin de sinyalini verdi. İlk etapta emekli olacakların sayısının da 1 milyon 600 binin üzerine çıktığına işaret eden Bilgin’in açıklamalarının ardından gözler son kararı vermesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi. Kulislerde ise son dakikada yaş şartı kaldırılarak iktidarın bunu seçimlerde kullanabileceği konuşulanlar arasında.

Bilgin’den EYT dışında başka açıklamalar da geldi. Mevcut uygulamada toplusözleşme imzalayabilmek için işyeri ve işkolu barajları var. Bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde düzenleme yapılacak. Bilgin, “İşyeri ve işletme ayrımında farklı oranlar var. Bunu en kısa zamanda gidereceğiz, ortadan kaldıracağız” dedi.

GEÇİCİ İŞÇİ ÖNEMLİ MESELE

Bilgin’in yaptığı açıklamaya göre iktidar 3600 ek gösterge konusunda kapsam dışında kalanlarla ilgili de çalışma yapıyor. Bilgin, bu düzenlemenin 500 bin kişiyi ilgilendirdiğini söyledi. Bakanlığının önündeki sorunlardan birisinin de “geçici işçiler” olduğunu kaydeden Bilgin, “Bu geçici işçiler meselesi fevkalade önemli bir meseledir. Çalışmasını bitirdim, inşallah bu ay içerisinde yüce Meclis’e intikal eder” dedi.

HÜKÜMET EYT’DE KAPSAMI DARALTACAK

Bloomberg Ajansı’na konuşan bazı yetkililer hükümetin kapsamı daraltmayı düşündüğünü öne sürdü. Hükümetin şu an EYT’ye hak kazananların sadece yüzde 60’ını kapsayacak bir plan üzerinde durduğu belirtilirken ajansa isim vermeden konuşan üst düzey yetkililer, planın maliyetinin 250 milyar lirayı geçtiğini söyledi. Yetkililer, bunun sosyal güvenlik sisteminin bu sene ekim ayına dek yaklaşık 14 milyon emekliye yaptığı ödemenin üç katından fazla olduğunu belirtti. Yetkililer, alternatif planlarda erken emekliliğin sadece en yaşlı çalışanlara verilmesinin öngörüldüğünü ekledi.

