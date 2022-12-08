Son Dakika...Bakan Vedat Bilgin'den EYT'de yaş sınırı açıklaması

Son dakika haberleri...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, "TBMM Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" dedi.

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2022 Perşembe, 11:33
Son Dakika...Bakan Vedat Bilgin'den EYT'de yaş sınırı açıklaması
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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde yaş sınırı olup olmayacağı tartışılıyor.

Buna göre kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş gündeme geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" dedi.


EYT Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin vedat bilgin

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