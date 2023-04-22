EYT'de ilk maaş ayrıntısı... Neden maaşlarını alamadılar? Bunu yapmak şart!

Yayınlanma: 22.04.2023 - 10:37

Güncelleme: 22.04.2023 - 11:39

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemenin hayata geçtiği 3 Mart tarihinden bu yana başvurularını yaptı. SGK’lerde sadece geçtiğimiz yıl 340 bin kişinin emekli aylığı bağlanırken bu yıl 1,5 ayda 600 binin üzerinde kişinin emekli aylığı bağlandı. Ancak buna rağmen bazı emeklilerin maaşlarını alamadığı ortaya çıktı.

İLK MAAŞ İÇİN ADRES NERESİ?

İlk maaş bağlanma işlemi tamamlanan EYT’liler Ramazan Bayramı dolayısıyla bu ay erken tarihe çekilen emekli maaş ödemeleri için bankaya koştu. Ancak bazıları hesaplarında paralarını göremeyince büyük şaşkınlık yaşadı.

Sebebi ise sonradan ortaya çıktı. İlk aylıkların doğrudan hesaplara değil, başvuru sırasında seçilen bankanın havuzuna düştüğü öğrenildi. EYT’lilerin maaşını alması içinse kimliği ile bankaya başvurulması gerekiyor.

Konuyla ilgili olarak ATV'ye konuşan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Okan Güray Bülbül, "İlk aylığın mutlaka bankadan çekilmesi gerekiyor. Kişinin o bankada daha önceden açılmış bir hesabı olsa bile eşleştirme yapılmıyor. Eğer emekli maaşı tercih edilen bankadan alınmaya devam edilecekse bundan sonraki aylıkların tamamı bankamatikten çekilebilir. EYT başvurusu sırasında banka tercihi yapmayanların ilk maaşları ise doğrudan PTT’ye yatırılıyor" ifadelerini kullandı.

Bülbül şunları söyledi:

Aylığı bağlanan binlerce EYT’li ise ilk ödemeyi banka hesabına beklediği için aylığının hesaplandığından haberdar değil. Bunun için elektronik ortamdan takip sağlamak mümkün.

E-Devlet üzerinden ilk aylığın bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilebiliyor. EYT’liler E-Devlet’e giriş yaparak arama çubuğuna DYS (Doküman Yönetim Sistemi) yazarak SGK’deki başvurusunun durumunu takip edebilir.

'Maaş bağlandı' ibaresini görenler bankaya başvuru yapabilir. Arama çubuğuna aylık yazıldığında ise emekli aylık bilgisine ulaşılabiliyor. Bu sayfadan ne kadar ödeme yapıldığı da görülebiliyor.