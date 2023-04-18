Özgür Erdursun yeni gündem deyip duyurdu! 'EYT’de 8 Eylül 1999 sonrası...'

Yayınlanma: 18.04.2023 - 12:35

Güncelleme: 18.04.2023 - 12:35

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi, ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. EYT şartlarını tamamlayanlar emeklilik dilekçesini verdi ve ilk maaşlar yattı.

EYT emeklilik maaşı alanların yanı sıra EYT’de emeklilik hayali suya düşenler oldu. SGK Uzmanı Özgür Erdursun bu kez EYT düzenlemesinde ‘yeni gündem’i açıkladı.

EYT’de kademeli prim gün şartı nedeniyle binlerce emeklilikte yaşa takılanlar emekli olamadı. EYT’de kademeli prim gün şartı için Ramazan Bayramı öncesi bir düzenleme yapılacağı kulislerde konuşuluyor ama henüz bir gelişme yaşanmadı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun EYT’de 8 Eylül 1999 tarihiyle ilgili yeni bir gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

"EYT DÜZENLEMESİNDE YENİ GÜNDEM BU"

Erdursun EYT’de yeni gündemin 8 Eylül 1999 sonrası işe girişi olanlara kademeli emeklilik olduğunu belirtterek şu paylaşımda bulundu:

“Yeni gündem 8.9.1999 sonrası işe girişi olanlara kademeli emeklilik ve Bağ-Kur’luların emeklilikte prim günlerinde indirime gidilmesi…”