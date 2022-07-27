EYT'de 'masadaki formül' belli oldu: 'Prim gün sayısına bakılacak'
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili maraton başladı. Yapılan çalışmada en fazla üzerinde durulan formül kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin prim gün sayısını dolduranların yaş şartını yerine getirmemiş olsa bile hemen emekli edilmesi. İşte ayrıntılar...
Uzun süredir Türkiye'nin gündeminde olan Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için çözüm arayışı sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde uzmanlardan oluşturulan bir komisyon dünyadaki farklı emeklilik sistemlerini incelemeye başladı.
Sosyal güvenlik uzmanları, özellikle Almanya ve Finlandiya’da uygulanan sistemin Türkiye’ye uyarlanabileceğine dikkat çekiyor. Her iki ülkede emeklilik yaşı 67. Ancak 67 yaşını beklemek istemeyenler için de 63 ve 40 yıllık süre dikkate alınıyor ve emekli olmak isteyenlere yüzde 12-18 arasında bir kesinti yapılarak maaş bağlanıyor.
Diğer ülke örnekleri üzerinde de çalışan komisyon, Türkiye’ye özgü bir modeli ortaya çıkarmayı hedefliyor.
'PRİM GÜN SAYISI' ÖNE ÇIIYOR
İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre, komisyonun yaptığı çalışmada en fazla üzerinde durulan formül, kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin prim gün sayısını dolduranların, yaş şartını yerine getirmemiş olsa bile, hemen emekli edilmesi.
EYT’lilerin kademeli olarak emekli edilmesi de tartışılan formüller arasında yer alıyor.
EPT DE GÜNDEMDE
Hükûmet, yaşını tamamlamasına rağmen prim eksiği olduğu için emeklilik hakkını elde edemeyen ‘emeklilikte prime takılanlara’ (EPT) da çözüm bulunmasını gündemine aldı.
Bu doğrultuda eksik primlerin tamamlanmasına yönelik bir düzenleme yapılması veya mevcut prim gün sayısı üzerinden eksik maaş bağlanması formülü tartışılıyor.
Video Haberler
- Halil Ergün: 'Baskıcı dizileri kabul etmiyorum'
- Esenyurt'ta servis midibüsü 'gişelere' çarptı!
- AKP'li Turan'dan İmamoğlu'na 'otel' yanıtı
- Kemaliye’de boz ayı yola indi
- İstanbul’da bir genç boğazından bıçaklanarak yaralandı
- Adana'da feci olay: Araç içindeyken başından vuruldu
- 'Yalaka değiliz' diyen Hande Fırat'a: Kendi adına konuş
- TEM Otoyolu'nda 'oksijen tüpü' yüklü kamyon yandı
- Evinden Çıkamayan hastanın dileğini gerçekleştirdiler
- Yangın söndürme helikopteri düştü
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seçim' için tarih verdi: 'Evet, erken seçim'
- Erdoğan'ın 'terör örgütü' sözlerine sert tepki
- THY'den yurt dışı uçuşlarını durdurma kararı
- Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu itirafı
- AKP katılmayacak
- CHP'den imam Konakçı'ya sert yanıt
- ‘Fiyatları tayin eden Allah’tır’
- 'Bölge daha da riskli' diyerek uyardı
- AKP'nin Gençlik Şöleni'nden skandal çıktı
- Özışık 15 ay aradan sonra açıklama yaptı