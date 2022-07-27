EYT'de 'masadaki formül' belli oldu: 'Prim gün sayısına bakılacak'

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 08:43

Uzun süredir Türkiye'nin gündeminde olan Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için çözüm arayışı sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde uzmanlardan oluşturulan bir komisyon dünyadaki farklı emeklilik sistemlerini incelemeye başladı.

Sosyal güvenlik uzmanları, özellikle Almanya ve Finlandiya’da uygulanan sistemin Türkiye’ye uyarlanabileceğine dikkat çekiyor. Her iki ülkede emeklilik yaşı 67. Ancak 67 yaşını beklemek istemeyenler için de 63 ve 40 yıllık süre dikkate alınıyor ve emekli olmak isteyenlere yüzde 12-18 arasında bir kesinti yapılarak maaş bağlanıyor.

Diğer ülke örnekleri üzerinde de çalışan komisyon, Türkiye’ye özgü bir modeli ortaya çıkarmayı hedefliyor.

'PRİM GÜN SAYISI' ÖNE ÇIIYOR

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre, komisyonun yaptığı çalışmada en fazla üzerinde durulan formül, kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin prim gün sayısını dolduranların, yaş şartını yerine getirmemiş olsa bile, hemen emekli edilmesi.

EYT’lilerin kademeli olarak emekli edilmesi de tartışılan formüller arasında yer alıyor.

EPT DE GÜNDEMDE

Hükûmet, yaşını tamamlamasına rağmen prim eksiği olduğu için emeklilik hakkını elde edemeyen ‘emeklilikte prime takılanlara’ (EPT) da çözüm bulunmasını gündemine aldı.

Bu doğrultuda eksik primlerin tamamlanmasına yönelik bir düzenleme yapılması veya mevcut prim gün sayısı üzerinden eksik maaş bağlanması formülü tartışılıyor.