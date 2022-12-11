EYT'de son durum: EYT'de yaş şartı olacak mı? Ne zaman çıkacak?

11 Aralık 2022 Pazar, 07:00

EYT yaş detayı, prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve son dakika gelişmeleri emeklilikte yaşa takılanlar tarafından büyük bir heyecanla araştırılıyor. EYT'den faydalanmak için 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmak ve çalışma yılı ile prim gün sayısını dolurmak gerekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi hakkında açıklamala yaptı.



"EVRAKLARI BULUNAMIYOR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT yasası yaş şartı sınırına ilişkin olarak “En kapsamlı düzenlemenin yapılacağında kimsenin endişesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, "EYT, 8 Eylül 1999 öncesi çalışanları, işe girenleri, kapsıyor. Fakat o zaman, henüz bizde dijital ortamda kayıt sistemleri yok. Bunların büyük bir çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları kaybolmuş veya evrakları bulunamıyor" dedi. Tüm bunları organize etmeye çalıştıklarını söyleyen Bilgin, kapsamının tamamlanması halinde Meclis’le paylaşılacağını ifade etti.

Bakan Bilgin “Bu ayın sonuna kadar Meclis’e getireceğimi söylemiştim, İnşallah sözümü tutarım Ocak ayına sarkmaz. Bütün bu çalışmaları tamaladığımız zaman, gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman yüce Meclis’le bunu paylaşacağım. Onun için şunu söyleyim ki, en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızıdan kimsenin endişesi olmasın” dedi.

"BÜTÜN SEÇENEKLER KONUŞULDU"

AKP Başkanı Yardımcısı Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında 'EYT'de yaş sınırı olacak mı?' sorusunu yanıtladı.

Kurtulmuş, “Bunların hepsi, bütün seçenekler konuşuldu. Son aşamaya gelene kadar müzakereler devam edecektir. İmkanlar çerçevesinde buna bakmak lazım. Büyük bir kesimin beklentilerini karşılayacak bir durum çıkacak. Herhalde Meclis'teki bütçe görüşmeleri sonrasında gelecektir. Son noktada hangi kararın çıkacağını görüyoruz. EYT ile ilgili ne söylendiyse en uçuk fikirler bile biliniyor. Bundan sonra vatandaşımızın beklentisi ve imkanlar çerçevesinde sonuca gelinecektir” İfadelerini kullandı.

EYT PLANINI YABANCI BASIN ORTAYA ÇIKARDI

Türkiye'de gündem yoğunluğunun önemli bir parçası haline gelen emeklilikte yaşa takılanlar için yeni bir formülün ortaya çıktığını ABD medyasına konuşan Türk yetkililer aktardı.

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg'e konuşan Türk yetkililer, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT ile ilgili yeni hamleler hazırlığı içerisinde olduğunu söyledi.

“Erdoğan bütçedeki masrafı minimuma indirmek için kritik seçim vaadini tıraşlayabilir” başlığıyla paylaşılan haberde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet ve özel sektör çalışanlarının erken emeklilik planlarını bütçede baskı yaratması sebebiyle daraltabileceğini üst düzey Türk yetkililer söyledi” ifadesi kullanıldı.

Gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerde kritik bir seçim vaadi olan emeklilikte yaşa takılanlar konusunun ilk planlarında 1.5 milyon insanı etkilemesi beklenirken şu an Erdoğan'ın çok daha az çalışanı dahil etmeyi gündemine aldığını da ismini açıklamayan bir yetkili söyledi.

EYT NEDİR, YAŞ ŞARTI VAR MI?

Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor. Zira 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklikle prim günü ve sigortalılık süresi şartlarının yanı sıra bir de yaş şartı getirildi.

EYT'li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Bilgin, “Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem.” yanıtını verdi.

EYT konusunda bir düzenlemenin çıkacağını bildiren Bilgin, bu düzenlemenin ayrıntılarını gerekli hesaplamaların ardından kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.

EYT YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

2022 yılının ikinci yarısında çalışmaları hızlanan EYT düzenlemesinin Aralık ayında veya Ocak ayı başında Meclis'e gelmesi bekleniyor.