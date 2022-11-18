EYT'den faydalanmak isteyenler dikkat! Zamanla yarış başladı! Askerlik ve doğum borçlanması...

18 Kasım 2022 Cuma, 12:10

1999 öncesi ve 5000 prim gün şartıyla çıkması beklenen EYT’de, kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartının geleceği tahmin ediliyor. Yani primleri tamamlanan kişiler emekli olabilecek.

Ancak primleri eksik olan ve 5000 güne tamamlayamayacak EYT’lilerin durumu kritik.Bu kişiler doğum ve askerlik borçlanması ile kendilerini emekli yapabilecek.

Primleri eksik olan ancak borçlanma yöntemiyle emekli olabilecek kişilerin de başvuru için acele etmesi gerekiyor. Kadınlara doğum, erkeklere ise askerlik borçlanması imkanı tanınıyor.

ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE ARTIYOR

Borçlanma miktarı yıllık asgari ücrete göre belirleniyor. Borçlanmaların da 2023 asgari ücret zammından önce yaptırılması tavsiye ediliyor. Eğer yaptırmak için yeni yılı beklerseniz daha fazla ödeyeceksiniz. Yeni asgari ücret tutarı belirlendikten sonra ödenecek tutar da aynı oranda artacak.

Asgari ücret kaç liraysa onun yüzde 32’si kadar aylık ödeme yapılacak. Şu anda brüt asgari ücret 6 bin 471 TL olduğu için aylık borçlanma tutarı 2 bin 70 TL olarak belirlendi.

Bu hesaba göre, 18 aylık bir askerlik borçlanmasında toplam 37 bin 260 TL ödenmesi gerekiyor. Kadınlarda ise 24 aylık bir doğum borçlanmasında ödenmesi gereken tutar 49 bin 680 TL.

Yüzde 65 asgari ücret zam senaryosunda, 550 gün askerlik borçlanması için ödenmesi gereken miktar 62 bin 711 liraya çıkacak.

Doğum borçlanmasında da miktar 82 bin 94 liraya ulaşıyor.

PRİM KAZANMA YOLLARI

Primleri eksik olan ve emeklilik bekleyen kişiler, borçlanma yönteminin yanı sıra 4 formülle daha prim kazanabiliyor.

Bağ-Kur’lu sigortalılar ihya ile prim yöntemiyle emekli olabiliyor. Çalışma imkanı bulamayan kişiler isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyor.

Primi eksik olan EYT’liler hizmet tespit davası ile sigortasız çalıştığı günleri tespit ettirebiliyor. Son olarak 3600 gün yani 10 yıl prim ile kısmi emeklilik yaptırılabiliyor.