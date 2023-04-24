EYT'liler dikkat! Kritik kıdem tazminatı kararı
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden yararlanarak emekli olup çalışmaya devam edenlerin "kıdem tazminatı hakkı" merak edilen konuların başında geliyor. İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin haberine göre, emekli olduktan sonra kıdem tazminatı almadan çalışmaya devam edenler ilerleyen dönemde ister işi bıraksın isterse işine son verilsin kıdem tazminatı alabilirler.
Hükümetin EYT düzenlemesininin ardından emekli olup yine de çalışmaya devam edecek olan yurttaşların "kıdem tazminatı hakkı" alıp almayacağı merak ediliyordu. İşte EYT düzenlemesinden sonra 'kıdem tazminatı hakkı'nın ayrıntıları...
Yüksek yargı kararlarına göre; çalışanlar tüm çalışma dönemine ait kıdem tazminatını alabilir. Bu konudaki 5 yıllık zaman aşımı süresi de işçinin emeklilik nedeniyle sigorta çıkışının yapıldığı tarihten itibaren değil, işten tamamen ayrıldığı tarihten itibaren işlemeye başlar.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesine göre, özel sektör çalışanları sadece en son çalıştığı işyerinde geçen sürelere, memur da kamuda çalıştığı süre üzerinden tazminat alır. Geçerli bir nedene dayanmadan iş sözleşmesi iptal edilen çalışanın işe iade davasını kazanması halinde boşta geçen zamanlar için de kıdem, ihbar tazminatı ödenir.
İki ya da dört defa evlilik olsa dahi bu gerekçeye işten ayrılan kadın çalışanlar kıdeme hak kazanır. Ancak eski eşle yeniden evlenen bu gerekçeyle ayrılıp, kıdem alamaz.
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