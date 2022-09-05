EYT'liler Kadıköy'den haykırdı: 'Hak etmediğimiz bir şey istemiyoruz'

05 Eylül 2022 Pazartesi, 02:00

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mağduriyetlerinin 23. yılında “formülsüz çözüm” talebiyle İstanbul’da Kadıköy İskele Meydanı’nda toplandı. Emeklikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak, EYT mücadelesinde birçok zorlukla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Özüpak, “Ey 2023 seçimleri sen nelere kadirsin. Muhalefet partilerinin vaat vermesini anlıyoruz da kısa süre önce çözümü sürdürülemez bulan ve şu anda iktidarda olanların EYT çözümü için vaat vermelerini anlamakta zorlanıyoruz” diye konuştu.

Yetkililerin sunduğu formülün belirsiz olduğunun altını çizen Özüpak, “İçeriğini bilmediğimiz devlet sırrı gibi saklanan bir formülleri var. Hak etmediğimiz bir şey istemiyoruz. Yardım edilmiş yoksullar olmak istemiyoruz” dedi.

EYT mağduru Özcan Uru, sigorta girişinin 1994 yılı olduğunu ancak emekli olamadığını belirtti. Uru, “18 yaşında seçilme hakkı kazanan milletvekilleri 22 yaşında emekli oluyor, onlar devlet bütçesine yük değil de biz mi yük oluyoruz. Ben 60 yaşında emekli olacağım, kaç sene yaşayacağım ki? Hâlâ çalışmak zorunda kalıyorum” dedi. Murat Sönmez adlı yurttaş ise “Sigorta girişim 1989’da yapıldı. İnsanları açlığa ve sefalete mahkûm ediyorlar ve bu durumu siyasi bir malzeme yapıyorlar” dedi.