Selahattin Demirtaş'tan emekliler ve EYT'liler için çağrı

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 22:06

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 22:06

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve mesajlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Demirtaş, EYT düzenlemesi ve emekli maaşları hakkında açıklamalarda bulundu.

Demirtaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Erdoğan, EYT'lileri yıllarca oyaladı. Seçimi kaybedeceğini anlayınca da haklarını vereceğini söyledi. Şimdiyse Erdoğan'ın vaadi ile Meclis'teki yasa teklifi çok farklı. Hakları oy kapma aracı olarak gören anlayışı mutlaka yenmeliyiz. Haklarımızı ancak kendimiz alabiliriz.

"YANDAŞLARA ÇEKİLEN PEŞKEŞLERE BAKILDIĞINDA..."

EYT'de prim gün sayısı 5 bin olmalı. En düşük emekli maaşı 12 bin lira olmalı. Kimse bütçe buna uygun değil demesin lütfen. Yandaşlara çekilen peşkeşlere bakıldığında, bütçenin de hazinenin de buna uygun olduğu görülür. Hazinenin sahibi halktır ve halk hakkını alacak."