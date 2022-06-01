Fahiş kira artışına karşı düzenlemenin ayrıntıları belli oluyor
Fahiş kira artışlarına yönelik üzerinde çalışılan düzenlemenin ayrıntıları belli oluyor. Bir hafta 10 gün içinde Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme geçici olacak. Kira artış oranı konusunda sabit oran uygulamasına gidilecek.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'müjde' diye duyurduğu konut kredisini açıkladıktan sonra yükselişe geçen kiralarda daha da artışlar yaşanmıştı.
Dört bakanlık düzenlemeyle ilgili geçen hafta çalışmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı konuyla ilgili devrede.
Çalışmanın bir hafta 10 gün içinde Meclis'e gelmesi bekleniyor.
DÜZENLEME GEÇİCİ OLACAK
NTV'den Ahmet Ergen'in haberine göre, fahiş olarak değerlendirilen kira artışına çözüm için atılacak adım geçici olacak. Düzenleme geçici süreyle geçerli olacak.
KİRA ARTIŞINA SINIR
Enflasyonda bir miktar daha yükselişin yaşanabilceği bunun da kanuni artış oranlarını bile yüksek tutacağı düşüncesiyle buraya bir sınır getirilmesi planlanıyor.
TÜFE'den ayrıştırılmış veya TÜFE'ye bağlı olsa bile sınırlandırılmış bir artış oranı geçerli olacak. "TÜFE 12 aylık ortalamasının yarısı kadar kira artışı yapılır" şeklinde bir hüküm getirilebilir. Henüz bu oran için çalışmalar devam ediyor.
KİRA İHTİLAFLARI İÇİN ARABULUCU
Yasal müeyyidelere uymalanyara ceza getirilmesi yönünde bir tartışma vardı. Ceza hükümlerini yasaya koymak yerine mahkemelerce çözülmesi yönünde bir görüş hakim oldu. Burada da mahkemeler yerine arabulucuların kira ihtilaflarını çözmesi yönünde adım atılacak.
Evini, işyerini ilk kez kiraya vereceklerin belirleyeceği rakamlarla oturan kiracının sözleşme bitişinde yapacağı artış oranları konusunda da konutun rayiç değeri üzerinden kira bedeli belirleme yönünde eğilim var. Önümüzdeki bir hafta boyunca çalışmalarda bu konuda atılacak adım netleştirilecek.
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